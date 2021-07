ora Berrettini non ha limiti 

Londra. Ha sofferto più di quanto non avesse mai fatto nel suo percorso sull'erba di Wimbledon, ma alla fine per Matteo Berrettini è arrivato un traguardo storico: dopo 61 anni un italiano è nelle semifinali del torneo più prestigioso del mondo. Il tennista romano, fresco vincitore del Queen's Championship, ha avuto la meglio in quattro set del giovane talento canadese Felix Auger-Aliassime, che lo ha messo in difficoltà per tre ore e quattro minuti prima di arrendersi al servizio e alla solidità fisica e mentale di Berrettini.

Il lungo digiuno

Bisogna risalire al 1960 per trovare un l’altro unico italiano in semifinale. Allora fu Nicola Pietrangeli che fu fermato alla soglia della finale da una leggenda del tennis come l'australiano Rod Lever. Domani Berrettini (numero 7 del tabellone) tenterà una nuova impresa in una partita che lo vede favorito solo sulla carta con Herbert Hurkacz. Il polacco (14 del seeding) ha cacciato dal proprio giardino l'otto volte vincitore di Wimbledon, sua maestà Roger Federer. «Se lo ha battuto vuol dire che sta bene», ha detto alla fine della partita, «ma io adesso ho fiducia e gioco ogni partita per vincerla». Berrettini è partito fortissimo nel primo set, chiuso sul 6-3, poi, però ha cominciato a subire l'aggressività dell'avversario e ha ceduto il secondo set. Il grande equilibrio del terzo set si è interrotto solo all'ultimo game quando Berrettini ha “breakkato” Auger-Aliassime togliendogli tutte le certezze e chiudendo 6-3, 5-7, 7-5, 6-3.

L’altra semifinale

Novak Djokovic in tre set si è sbarazzato di una delle grandi sorprese del torneo, l'ungherese Marton Fucsovics. Il numero 1 del mondo, vincitore delle ultime due edizioni, è atteso in semifinale dal canadese Denis Shapolavov (testa di serie n. 10), che ha sconfitto in 5 set il russo Chacanov. I colori azzurri a Wimbledon non contano solo su Berrettini: Simone Bolelli ha guadagnato la semifinale di doppio, in coppia con l'argentino Maximo Gonzalez.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Finale per Barbara Dessolis a Brescia. Nella prima edizione del torneo Open Timing, sui campi indoor del circolo di via Mainetto, la portacolori del Tc Cagliari ha perso 7-5, 6-1 contro Camilla Ciaccia. (a.bu.)