«Ora basta: subito il contratto» 

Contratto e dignità. Sono queste le parole che ieri hanno accompagnato il sit in, organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti davanti all’ospedale Marino di Cagliari, per chiedere il rinnovo del contratto del settore pulizie e multiservizi scaduto da otto anni. Sono circa seimila nell’Isola le persone che lavorano negli ospedali, nelle prefetture, negli uffici pubblici e privati e che, da anni, sono in attesa di risposte. «Sollecitiamo le parti - ha ribadito al megafono Nella Milazzo, segretaria Filcams Cgil Sardegna – e auspichiamo che questa nostra battaglia possa portare loro buonsenso. Il contratto è necessario per restituire dignità ai lavoratori. Non ci bastano i complimenti o i regalini di alcune aziende, i lavoratori hanno bisogno di un contratto». Le proteste dei mesi scorsi, culminate nello sciopero generale del 13 novembre, e l’essere finiti in zona rossa hanno portato a uno stallo delle trattative: da qui la decisione di scendere nuovamente in piazza. E la mobilitazione non cesserà finché non si raggiungerà l’accordo e le associazioni datoriali (Anip Confindustria, Confcooperative, Legacoop, Unionservizi Confapi e Agci Servizi) non terranno fede agli impegni presi a giugno dello scorso anno con l’Avviso comune.

Distanze abissali

«Le associazioni datoriali continuano a farci proposte per noi irricevibili - aggiunge Milazzo – da noi vorrebbero la massima flessibilità in cambio di incrementi salariali minimi: sul salario non ci siamo, siamo molto lontani dalle nostre richieste e dal bene dei lavoratori. Abbiamo aperto il sit in con un po’ più di ottimismo in vista dell’incontro previsto tra le parti auspicando che ci possa essere un avvicinamento delle posizioni reciproche affinché questa sia la volta decisiva per i nostri lavoratori». Il settore pulizie e multiservizi, anche durante la fase più acuta dell’emergenza, ha continuato a svolgere le proprie attività, spesso in situazioni delicate, per esempio rendendo agibili le sale operatorie degli ospedali. «Speriamo nello sblocco della vertenza - dice Vicenzo Di Monte, segretario regionale Uiltrasporti – sono fossilizzati sul mancato rispetto dei diritti acquisiti. Continuano a insistere sui tre giorni di malattia, si mettono a controbattere sulla questione economica, noi chiediamo una determinata cifra e loro ci propongono briciole, non c’è sicurezza. Noi vogliamo che il contratto venga portato allo standard europeo e che almeno rispetti le ultime normative. Il contratto è troppo vecchio, risale al 2011, i lavoratori soffrono due volte sia per la parte economica che per quella normativa che non li vede tutelati sotto vari aspetti».

Salari congelati

Le sigle sindacali rivendicano «un equo trattamento retributivo e adeguate condizioni di lavoro». La categoria ci spera. «Ormai sono troppi anni che il contratto non viene rinnovato, lo pretendiamo - rimarca Giuseppe Atzori, segretario regionale Fisascat - I lavoratori sono stanchi e continuare in un sistema senza regole non è fattibile: perciò è importante il rinnovo, non solo per l’adeguamento dei salari ma anche per il rispetto di norme da cui non si può prescindere».

