«Ora basta parlare di Mesina» 

A Desulo c’è poca voglia di parlare a voce alta. «Ci stanno dipingendo in un modo …», commentano alcuni in un bar dove al forestiero viene riservata la proverbiale ospitalità, con l’offerta del caffè, ma niente di più, quasi che la ribalta generata dall’arresto di Mesina sia materia da tenere nel circuito più riservato. «Siamo straniti», confessa qualcuno. «È una cosa troppo grande, dobbiamo elaborarla», dice un altro. «Questa cosa non doveva succedere», commentano alcuni anziani. Il pensiero di tutti è ai tre figli di Antioco Gioi e Basilia Puddu, 56 e 47 anni, svegliati dalla doppia esplosione mentre dormivano nei piani superiori al mini appartamento occupato dal latitante di Orgosolo. «Dispiace per i ragazzi», sono le parole che la spontaneità e l’affetto fanno dire un po’ a tutti. Il resto - la presenza di Mesina, il coinvolgimento dell’allevatore con azienda ben avviata a Monte Gresia, 350 capre, 150 mucche e tanti maiali tra Desulo e Aritzo - sfugge. «Es capitau», liquida qualcuno come fosse un incidente: è successo, appunto, senza andare a vedere le dinamiche possibili per tenere in casa, pur in tre stanze con ingresso autonomo, il big del banditismo sardo. Una richiesta a cui non poter dire di no? Chissà. Il parroco don Marco Floris non ama esternazioni. Pensa ai giovanissimi da tutelare. «È un avvenimento strano, ma non fa parte dello spirito della comunità», dice.

Il comignolo riprende a fumare, la persiana di una finestra è aperta. Nella casa rosa, ultimo rifugio di Graziano Mesina, la vita riprende. La coppia di Desulo, proprietaria dell’abitazione, è agli arresti domiciliari. La famiglia si è ricomposta e i tre ragazzi sono tornati con i genitori. Le porte sono state riparate e rimesse al loro posto dopo che due cariche esplosive, sistemate dai carabinieri impegnati nel blitz notturno di sabato, le avevano scardinate per acciuffare il super latitante di Orgosolo, braccato da un anno e mezzo. Restano tante domande: perché Mesina fosse lì, in un mini appartamento freddo e poco confortevole per un uomo di 79 anni pieno di acciacchi. Tappa provvisoria, in vista di un trasferimento? Dove? In un altro rifugio di Desulo o verso un’altra destinazione? E poi: perché quei 6 mila euro a portata di mano?

Inviata

Il comignolo riprende a fumare, la persiana di una finestra è aperta. Nella casa rosa, ultimo rifugio di Graziano Mesina, la vita riprende. La coppia di Desulo, proprietaria dell’abitazione, è agli arresti domiciliari. La famiglia si è ricomposta e i tre ragazzi sono tornati con i genitori. Le porte sono state riparate e rimesse al loro posto dopo che due cariche esplosive, sistemate dai carabinieri impegnati nel blitz notturno di sabato, le avevano scardinate per acciuffare il super latitante di Orgosolo, braccato da un anno e mezzo. Restano tante domande: perché Mesina fosse lì, in un mini appartamento freddo e poco confortevole per un uomo di 79 anni pieno di acciacchi. Tappa provvisoria, in vista di un trasferimento? Dove? In un altro rifugio di Desulo o verso un’altra destinazione? E poi: perché quei 6 mila euro a portata di mano?

Per strada

A Desulo c’è poca voglia di parlare a voce alta. «Ci stanno dipingendo in un modo …», commentano alcuni in un bar dove al forestiero viene riservata la proverbiale ospitalità, con l’offerta del caffè, ma niente di più, quasi che la ribalta generata dall’arresto di Mesina sia materia da tenere nel circuito più riservato. «Siamo straniti», confessa qualcuno. «È una cosa troppo grande, dobbiamo elaborarla», dice un altro. «Questa cosa non doveva succedere», commentano alcuni anziani. Il pensiero di tutti è ai tre figli di Antioco Gioi e Basilia Puddu, 56 e 47 anni, svegliati dalla doppia esplosione mentre dormivano nei piani superiori al mini appartamento occupato dal latitante di Orgosolo. «Dispiace per i ragazzi», sono le parole che la spontaneità e l’affetto fanno dire un po’ a tutti. Il resto - la presenza di Mesina, il coinvolgimento dell’allevatore con azienda ben avviata a Monte Gresia, 350 capre, 150 mucche e tanti maiali tra Desulo e Aritzo - sfugge. «Es capitau», liquida qualcuno come fosse un incidente: è successo, appunto, senza andare a vedere le dinamiche possibili per tenere in casa, pur in tre stanze con ingresso autonomo, il big del banditismo sardo. Una richiesta a cui non poter dire di no? Chissà. Il parroco don Marco Floris non ama esternazioni. Pensa ai giovanissimi da tutelare. «È un avvenimento strano, ma non fa parte dello spirito della comunità», dice.

A Orgosolo

«Qui lo cercavano troppo. E poi è tempo di castagne», scherzano in un bar del centro. A Orgosolo c’è la stessa voglia di parlare di Desulo. Oltre le battute nessuno entra nei tanti perché, legati alla rete di protezione, alle condizioni di salute, alla situazione senz’altro provvisoria di quella casa a Desulo. In entrambi i paesi non c’è, comunque, un effetto Mesina almeno sulle presenze turistiche domenicali. A Desulo visitatori ce n’erano molti di più la settimana scorsa, a Orgosolo sono abituati a ben altre frotte. «Siamo venuti per una gita domenicale, vista la bella giornata. Ci piace visitare l’interno della Sardegna», dicono gli emiliani Agostino Clo e Fausto Bianchi. Mesina? «L’insistenza di nascondersi ci ha deluso, i tempi sono cambiati».

I sindaci

La ribalta condivisa ha spinto i sindaci dei due paesi a scambiarsi parole e riflessioni. «Ho sentito con piacere Pasquale Mereu, abbiamo parlato dell’amicizia delle nostre comunità e delle esigenze delle realtà di montagna», dice Gian Cristian Melis, primo cittadino di Desulo e legale dei coniugi trascinati nei guai dall’arresto di Mesina. Sono accusati di procurata inosservanza di pena, rischiano da tre mesi a cinque anni. Ora, ai domiciliari, per lui vale il divieto di uscire, a lei sono consentite due ore, dalle 8 alle 10, in modo da seguire i figli. La difesa studia le carte in vista dell’udienza di domani, anche alla luce della proposta di patteggiamento evaporata sabato quando è emersa l’ipotesi di una pena di cinque anni. Gioi ha scagionato la moglie: quella parte della casa è a sé e lei nulla sapeva.

Da Desulo a Orgosolo, tra insofferenti silenzi, non manca un auspicio: «Mesina è malato e vecchio, stare in carcere non va bene». La casa dei parenti che lo ha ospitato prima della fuga è chiusa. Le vicine preparano il presepe. Un’invocazione: «Lasciateci in pace».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata