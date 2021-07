Oppo, impresa di bronzo 

Sei minuti, quattordici secondi e trenta centesimi: è il tempo che la notte scorsa ha segnato un momento storico, per il canottaggio sardo. Che ha scacciato i fantasmi di Rio 2016 e premiato il talento, l’impegno e il sacrificio - lungo cinque anni - di Stefano Oppo. Sua, e del compagno Pietro Willy Ruta, la medaglia di bronzo al termine della finale del Doppio Pesi Leggeri, battaglia campale per le braccia, la sintonia a bordo, la testa. Doveva essere lucida, sgombra dai cattivi ricordi dell’Olimpiade brasiliana (dove si erano piazzati quarti, ma nel Quattro senza Pesi Leggeri, specialità poi eliminata dalla gamma olimpica) e dalla paura - questa invece minaccia freschissima - che qualcosa andasse storto. Che capitasse come alla Norvegia, tra le favorite alla medaglia, finita fuori gioco durante la semifinale per una clamorosa emberdée. Lo stesso incidente che ha rovinato la finale dell’equipaggio azzurro del Quattro di Coppia Senior.

Invece no, cuore, braccia e mente di Oppo – Ruta sono stati tutti lì, ancorati ai 2000 metri del Sea Forest Waterway. Al traguardo che ha realizzato il sogno della loro carriera.

La gara

Attesissima, per l’alto livello delle forze in campo, la finale A si rivela subito una lotta a tre, tra gli italiani, l’Irlanda fresca di record mondiale e la Germania campione europea e spina nel fianco di Oppo – Ruta. Fino ai 1000 metri il terzetto viaggia in apparente equilibrio, poi Mc Carthy – O’ Donovan e Rommelmann – Osborne staccano leggermente gli azzurri e ingaggiano un testa a testa che durerà fino alla fine. Ma il numero di colpi, da parte di Oppo – Ruta, rimane elevato. Sia per restare in scia al duo di testa, sia per contenere un possibile assalto da parte di Belgio e Repubblica Ceca.

L’ultimo tratto dipinge la situazione finale, con l’Irlanda in testa, involata verso l’oro olimpico, che conquistano in 6’06”43 arricchendo il loro palmarés, dove già brillava l’argento di Rio 2016. La Germania segue con 6’07”29, l’Italia è terza con 6’14”30. Per Stefano Oppo, cresciuto nel Circolo Nautico Oristano, è il coronamento di un quinquennio di rinunce pari alle soddisfazioni: dal 2017, ha incassato tre medaglie d’argento ai Campionati del Mondo, un oro europeo nel 2019 e secondi posti in diverse tappe di Coppe del Mondo.

Il commento

«Abbiamo rispettato la nostra tattica fino ai 1000 metri, poi sono andati via e volevamo attaccare per restare con loro, ma era importante non lasciarsi prendere dalla foga e far prevalere la freddezza e l’attenzione», l’analisi di Oppo a fine gara, «sono cinque anni che lavoriamo a questo traguardo, non potevamo non raggiungerlo. Questa medaglia vale tantissimo, per me come per la mia Sardegna». Al rientro dal Giappone, Oppo trascorrerà un periodo di riposo in famiglia, a Oristano. Dove papà Luigi e mamma Adriana lo aspettano: «Abbiamo assistito alla gara in diretta, emozionati e preoccupati allo stesso tempo», rivela il padre, «quanto successo in questi giorni conferma una volta di più che ogni gara fa storia a sé e non puoi cedere un solo attimo».

Prima medaglia sarda

«È la prima medaglia olimpica per la Sardegna in questa edizione dei Giochi», ha sottolineato Bruno Perra, presidente regionale del Coni, «è un grande orgoglio per tutto lo sport isolano e il giusto premio per un ragazzo che, fin da giovanissimo, si è sempre speso con grande impegno e serietà».

