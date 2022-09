Oppo, Doppio d’argento  

Dall’eliminazione evitata per un soffio, alla medaglia d’argento. È la più bella e sofferta di sempre, quella che Stefano Oppo ha messo al collo ieri, dopo la finale del Doppio Pesi Leggeri che ha concluso, nel modo migliore e non scontato, il Mondiale di canottaggio in Repubblica Ceca. Ed è la quarta di fila, per il campione di Oristano, dopo Sarasota 2017, Plovdiv 2018 e Linz 2019. Sempre sulla barca olimpica, sempre con Pietro Ruta, alleato perfetto anche nelle difficoltà incontrate in questa competizione. Superato, per appena 4 centesimi, l’ostacolo dei quarti di finale, il duo azzurro ha sofferto anche in semifinale. Ma l’ultimo esame ha svelato la loro sinergia e determinazione.

La finale

Partititi subito forte, Oppo-Ruta tengono a freno la Francia. La loro prua è la prima ai 500 metri, ma l’Irlanda campione olimpico è in agguato. Nella seconda frazione O’Donovan-Mc Carthy compiono il sorpasso e filano via, Ruta tiene d’occhio sulla destra l’avanzare della Svizzera. Dalla parte opposta, l’Ucraina alza il numero di colpi, ai 1500 metri il vantaggio azzurro è millimetrico. L’orgoglio mette benzina ai bicipiti, l’Italia resiste alla pressione ucraina e nel finale di gara dà lo slancio decisivo per proteggere la medaglia d’argento (6’19”11) dietro gli irlandesi (6’16”46).

Il palmares

Per la fortissima coppia azzurra composta dal carabiniere di Oristano e dal poliziotto comasco è l’undicesima medaglia internazionale conquistata negli ultimi sei anni. Tra tutte, brilla il bronzo olimpico di Tokyo 2020.