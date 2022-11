Opere pubblico, il prezzo non è giusto 

L’ondata di rincari non colpisce solo i cittadini e i privati, anche le Amministrazioni accusano il colpo, come testimonia il caso del comune di San Sperate dove una gran parte delle operazioni ha subìto il “colpo di frusta” della crisi mondiale. Un rincaro che non solo attacca il fronte economico, ma anche quello programmatico, con obbligate rivisitazioni e riprogettazioni delle opere e i rallentamenti che spesso (ma non sempre) ne derivano. Ma quanti e quali sono i lavori che nel paese sono interessati dagli aumenti e dai ricalcoli necessari? Risponde l’assessora ai lavori pubblici di San Sperate, Ilaria Pili: «Sono diverse e farne una stima esatta è complesso», spiega, «ma possiamo comunque analizzare i dati e le perizie».

L’elenco

Tra le progettazioni citate ci sono anche alcuni dei lavori più attesi dai cittadini di San Sperate, dalla parrocchia al Piano di zona per l’edilizia economica e popolare del rione storico di San Giovanni. «I lavori di riqualificazione hanno subìto un rincaro del 16 percento. Il completamento delle opere di urbanizzazione Peep a San Giovanni ha visto un sovraprezzo pari all’undici per cento». Ma non solo: «I lavori al cimitero hanno subito due sovrapprezzi differenti. In una prima fase c’è stato un rincaro del 7 percento e nella seconda del 17 percento. Meno significativo quello sulle opere di urbanizzazione del Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (come nel caso della zona artigianale di Is Spinargius), che comunque hanno visto un sovrapprezzo del 5 per cento» . E conclude: «Per quanto riguarda la progettazione della nuova mensa scolastica delle scuole elementari, in realizzazione tramite i fondi Pnrr, abbiamo ricevuto la comunicazione di un incremento del contributo pari al 10 percento necessario per sopperire appunto al rincaro».

Costi inattesi

Hanno portato l’amministrazione a spendere decine (se non centinaia) di migliaia di euro in più rispetto a quanto preventivato. I dati sono in costante aggiornamento e fare una stima specifica rimane difficile, ma il sindaco Fabrizio Madeddu puntualizza: «Non si faccia confusione con situazioni differenti, per esempio con i casi della caserma o del centro internazionale di scambio culturale (ex sede combattenti). C’era stata una rivisitazione degli importi anche prima del covid. Non c’entrano questi rincari dovuti alla crisi, ci sono anche adeguamenti ai prezzari regionali e controlli di altra natura».

Pier Paolo Casti del gruppo di minoranza L'alternativa per San Sperate commenta: «I rincari costringono gli uffici ad un super lavoro, con un ricontrollo di bandi e preventivi che superano i bilanci pianificati. Tecnici e amministratori hanno la nostra comprensione». Più piccato Gianluca Schirru, del gruppo San Sperate tradizione e futuro: «I rincari sono un problema recente. A San Sperate ci sono diverse opere incompiute da troppi anni, nonostante in alcuni casi ci siano le somme già stanziate, questo denota una scarsa programmazione».