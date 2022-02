Opere pubbliche, in arrivo 3 milioni 

Risorse in arrivo dal Pnrr per dare una boccata d’ossigeno alle casse comunali e permettere all’amministrazione di portare a compimento alcune importanti opere pubbliche. Sono infatti quasi tre i milioni di euro destinati a Monserrato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Siamo tra i primi Comuni della Sardegna a cui sono stati approvati i progetti», commenta entusiasta il sindaco Tomaso Locci, «risultati importanti per Monserrato che dimostrano come questa amministrazione lavori con i fatti davanti a una ben precisa programmazione».

I progetti

Cinque i progetti: una comunità alloggio e un centro diurno per anziani a casa Argiolas in via Nepote, la nuova sede della polizia locale nella vecchia scuola in via Tonara, un centro di aggregazione a casa Masala, il centro sociale in via dei Gracchi nell’ex casa Pani e, infine, una struttura leggera con impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio comunale in via San Lorenzo.

I finanziamenti passeranno tutti attraverso la Città Metropolitana di Cagliari. Al Comune il compito di gestire i lavori e le idee progettuali. «Sono tutti progetti molto importanti – spiega il sindaco –. Casa Masala con 330 mila euro diventerà il centro per anziani, stiamo preparando anche il bando per darla in affidamento. Casa Pani è già a disposizione degli anziani, una parte della struttura non è mai stata utilizzata perché da oltre 20 anni si aspettava la ristrutturazione e noi con un intervento da 210 mila euro la portiamo a termine. A casa Argiolas invece, che ha perso il finanziamento durante il commissariamento, spettano 1,4 milioni di euro, l’immobile verrà destinato agli anziani».