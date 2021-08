Opere pubbliche, 5 miliardi da spendere  

Il costo complessivo delle infrastrutture per opere pubbliche strategiche da realizzare in Sardegna, tra strade e interventi idrici, aggiornato alla fine dell'anno scorso, sfiora i 4,7 miliardi di euro. La parte maggiore, pari a 2,513 miliardi, si riferisce a lavori considerati prioritari, mentre i restanti 2,165 miliardi a quelli non prioritari. È questo, in sintesi, ciò che risulta da una recente indagine elaborata dal Centro studi della Cna Sardegna su “Le infrastrutture strategiche e prioritarie – Programmazione e realizzazione”, presentata a maggio scorso alla VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati.

Per i vertici regionali della Cna, la cifra a disposizione per l'esecuzione e il completamento di tutte queste infrastrutture, sempre al 31 dicembre 2020, era pari a poco meno di 4 miliardi, dunque, all’85% del costo previsto, in cui il contributo pubblico è di 3,266 miliardi (82%), mentre quello privato 716,5 milioni (18%).

Per la conclusione delle infrastrutture programmate servirebbero quasi 695 milioni (il 15%). Le disponibilità finanziarie per i lavori prioritari sono di poco superiori ai 2 miliardi di euro (il 51% delle disponibilità totali), con un fabbisogno residuo di circa 488 milioni. Il totale dei fondi disponibili sono pubblici e provengono da leggi di bilancio, da altre norme nazionali e da risorse europei, soprattutto legate al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Nuove somme dovrebbero essere recuperate, però, anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e potrebbero servire per progetti da finire entro il 2026.

Suggerimenti

Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale CNA e presidente della Federazione delle Costruzioni, ritengono indispensabile che «si concentrino gli sforzi per rendere cantierabili i 2,4 miliardi di risorse disponibili sulle infrastrutture strategiche e prioritarie programmate. I processi di semplificazione e accelerazione delle procedure previste dal Pnrr, che aggiungerà ulteriori risorse, offrono l’occasione per definire il completamento delle opere in tempi congrui sostenendo e rafforzando la ripresa economica in atto anche in Sardegna».

