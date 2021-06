Operazione Wembley 

L'Italia parte per Londra con un bagaglio fatto di entusiasmo, fiducia e voglia di impresa. «Pensiamo in grande» il grido di battaglia di Marco Verratti, uno dei leader azzurri. E pensando in grande Roberto Mancini prepara la sfida da dentro o fuori con l'Austria in programma domani alle 21 nel tempio di Wembley, in palio la qualificazione ai quarti per continuare a sognare.

Il guanto di sfida

«Adesso comincia il bello», ha dichiarato Giovanni Di Lorenzo per far capire che in questa Italia forte dei 30 risultati utili di fila (superare il record di Vittorio Pozzo significherebbe aver superato Alaba e compagni) e dei tanti elogi e applausi ricevuti non c'è ansia né tensione. «Ma non scambiate tutto questo per presunzione», ha precisato il terzino destro favorito su Toloi per sostituire l'infortunato Florenzi. «Siamo consapevoli di non aver ancora fatto nulla, c'è la giusta tensione e concentrazione, ma vogliamo continuare a alimentare questo entusiasmo e l'aria positiva che si respira. Ci sono nazionali come Francia e Belgio che lotteranno fino alla fine, il nostro obiettivo è esserci anche noi».

Le scelte

Peraltro da ieri, buona notizia per gli azzurri, è tornato ad allenarsi in gruppo Giorgio Chiellini: dopo una prima parte di riscaldamento a parte il capitano azzurro si è aggregato ai compagni per svolgere un lavoro specifico passivo, alternandosi a Bonucci, a conferma di essere ormai sulla via del recupero dopo che l'infortunio muscolare rimediato contro la Svizzera. Difficile però che possa essere già pronto per sabato. Chi invece potrebbe esserlo è Verratti dopo aver rischiato di saltare il secondo Europeo di fila per l'infortunio al ginocchio destro: il giocatore del Psg domenica scorsa ha disputato una prestazione brillante con il Galles ed ecco perché Mancini è tentato di lanciarlo dal 1' anche con l'Austria nonostante il lanciatissimo Locatelli mattatore con la doppietta alla Svizzera. Un ballottaggio che occuperà i pensieri del ct fino a poche ore prima del match. Per l'importanza della gara e la maggior esperienza a calcare i grandi palcoscenici Mancini propenderebbe a schierare Verratti ricomponendo così domani, con Jorginho e Barella, i tre tenori del centrocampo azzurro.

La mentalità

Al di là di chi scenderà in campo l'Italia comunque non si snaturerà: difesa compatta, centrocampo di qualità e intensità, attacco di movimento. Il ct sostiene da sempre di avere 26 titolari e li tiene tutti pronti, a iniziare da Federico Chiesa. Questa mattina la rifinitura, poi la partenza nel pomeriggio da Firenze per Londra con un volo charter. Destinazione Wembley.

“

Siamo consapevoli di non aver ancora fatto nulla, c'è la giusta tensione e concentrazione, ma vogliamo continuare a alimentare questo entusiasmo e l'aria positiva che si respira. Ci sono nazionali come Francia e Belgio che lotteranno fino alla fine, il nostro obiettivo è esserci anche noi

Giovanni Di Lorenzo