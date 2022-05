Operazione Triplete, condanne pesanti 

Condanne pesanti al termine del dibattimento nato dall’operazione “Triplete”, l’inchiesta sul narcotraffico milionario legato all’asse Roma-Sulcis, sgominato dai carabinieri al termine delle indagini del sostituto procuratore Alessandro Pili. Un’attività d’indagine che era nata dalle video-intercettazioni effettuate in una pizzeria al taglio di Gonnesa che, nel 2014, era sfociata in una cinquantina di misure cautelari e quasi un’ottantina di indagati. Molti hanno scelto negli anni riti alternativi, mentre dodici degli imputati sulcitani avevano deciso di andare a dibattimento.

La sentenza

Sedici anni di reclusione sono stati inflitti in primo grado a Roberto Pilloni, 58 anni di Gonnesa dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Andrea Mereu e Giuseppe Carta). Il collegio ha condannato anche a 13 anni il compaesano Luciano Fenu, a 7 anni e 5 mesi Gianpaolo Marongiu, a 7 anni Mauro Camedda, a un anno e mezzo Antonio Bennato (50), a 3 mesi Daniele Gabrielli (che si aggiunge ad una precedente condanna) e 4 anni e mezzo di reclusione Raimondo Raggi. Dichiarati prescritti i reati nei confronti di Ruben Deidda, Antonia Faedda, Davide Matteu, Davide Zucca e Alessandro Nurcis.

L’indagine

Per il pm Pili la base strategica del fiorente traffico di droga sarebbe stata la cittadina di Gonnesa, dove si sarebbero svolti gli incontri anche con i trafficanti arrivati dalla Penisola. Per i militari il centro di comando dell’organizzazione sarebbe stata proprio la piccola pizzeria. La droga sarebbe arrivata nell’Isola dal Lazio. I militari sono così riusciti a ricostruire otto viaggi con un carico di due chili di cocaina ogni trasferta. A lavorare all’indagine erano stati sia i carabinieri di Carbonia che quelli del Gruppo di Osta che avevano lavorato sul fronte laziale dell’inchiesta. L'operazione - ribattezzata Triplete poiché è il terzo blitz antidroga che in quel periodo era stato realizzato nel Sulcis dalla compagnia di Carbonia - era andata avanti per due anni: l'attività informativa degli investigatori era iniziata nel luglio del 2012 e aveva consentito di far emergere un rilevante traffico fra tre distinte organizzazioni criminali, una a Roma, una a Cagliari e una Gonnesa, in contatto di loro e che, grazie ai rapporti, avevano fatto arrivare nel Sulcis circa 16 chili di cocaina tra maggio e settembre 2012. A portare la droga a destinazione sarebbero stati ignari autotrasportatori: lo stupefacente sarebbe stato occultati all’interno di pacchi contenenti mobili da montare di una nota casa svedese. Dopo il deposito delle motivazioni della decisione i difensori (gli avvocati Gigi Perra, Riccardo Fiorelli, Noemi Muntoni, Giovanni Raimondo Serra e Ottaviano Cui) potranno decidere se ricorrere in appello.