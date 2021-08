Operaio investito da un compattatore  

Era appena sceso dal mezzo con il quale aveva affrontato la mattina di lavoro quando è stato travolto dal compattatore guidato da un collega. È finito in ospedale per una serie di lesioni e fratture agli arti inferiori ma in tanti, per alcuni interminabili minuti, hanno temuto per la sua vita.

L’investimento

Si sono vissuti momenti di forte apprensione ieri mattina, a Sant’Antioco, per un incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere della Cosir, la ditta che si occupa del servizio di nettezza urbana nella cittadina lagunare. Giovanni Uccheddu, 47 anni da compiere tra qualche settimana, si trovava nel cantiere e stava dando indicazioni a un collega che guidava una spazzatrice quando è sopraggiunto un altro mezzo. Chi lo guidava ha svoltato a destra per superare la spazzatrice ma non si sarebbe accorto della presenza del collega a terra. Il tutto è avvenuto in una frazione di secondo. Uccheddu ha perso l’equilibrio e il grosso mezzo lo ha investito. Sono state le sue grida e quelle dei colleghi ad allertare l’autista del compattattore che ha ingranato subito la retromarcia, ma Giovanni Uccheddu era già a terra.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 ma nel frattempo è stato allertato il servizio di elisoccorso perché l’operaio appariva in un primo momento, pur essendo cosciente, gravissime condizioni. Sul posto sono arrivati anche i volontari della Protezione civile locale “Assosulcis” e gli uomini della compagnia barracellare: si sono occupati di bloccare il traffico nella zona industriale dove è arrivato l’elisoccorso. Giovanni Uccheddu non ha mai perso conoscenza ma aveva evidenti lesioni alle gambe. L’elicottero lo ha trasportato direttamente al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari da dove è stato poi trasferito nel reparto di Chirurgia d’urgenza. I medici gli hanno assegnato una prognosi di venti giorni.

I rilievi

Intanto sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri della stazione locale e gli addetti dell’Ispettorato del lavoro della Assl. Saranno questi ultimi a effettuare l’esatta ricostruzione dell'accaduto supportati dai filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti nel cantiere della Cosi. S aranno preziosi per chiarire se si sia trattato di una fatalità o se vi siano delle precise responsabilità.

