Open, le semifinaliste 

Asd Sestu, Omi Rinascita e Isuledda, sono le tre semifinaliste che sabato si giocheranno (assieme alla Castiadese) l’accesso alla finalissima del 12 giugno.

Verdetti Open

Questo è il primo verdetto nella categoria Open, dei tornei Uisp. Eliminate dai giochi dunque Olimpia Capoterra, Barracca Manna e Stella Rossa Villacidro. Negli Over invece mercoledì si è giocato il turno infrasettimanale della seconda giornata di ritorno: l’attesissimo big match tra il Guasila 1971 e gli Amatori Guspini è stato rimandato al 9 giugno. Ne approfittano il Nurri (2-0 contro il San Lorenzo Villanovafranca) e la Futura 2000 Villasor (tiratissimo 4-3 sulla Sanlurese) vittoriose anche nel turno di sabato assieme agli Amatori Guspini. In chiave scudetto la lotta è apertissima a due giornate dal termine del torneo.

Semifinaliste

Asd Sestu-Isuledda e Castiadese-Omi Rinascita Sestu sono le due semifinali che decreteranno le squadre finaliste degli Open. La matricola Isuledda si guadagna la semifinale con la pluridecorata Asd Sestu, grazie al successo sulla Stella Rossa Villacidro (3-0). Stesso risultato per i sestesi contro l’Olimpia Capoterra, mentre la Omi Rinascita piega il Barracca Manna per 3-1. Le due semifinali in programma sabato si giocano in gara unica, con eventuali rigori in caso di parità nei tempi regolamentari.

Nuova leadership

Il terzo turno di ritorno del girone unico Over non ha lesinato sorprese. A partire dal 3-0 del Nurri sul Guasila 1971 che vale il sorpasso al comando (provvisorio) della classifica. Dietro non mollano le tre inseguitrici Guasila, Futura 2000 Villasor e Amatori Guspini, racchiuse in un punto. Questi i risultati del settimo turno: Nurri-Guasila 1971 3-0, Futura 2000 Villasor-San Lorenzo Villanovafranca 4-2, Sanlurese-Amatori Guspini 2-3. Classifica: Nurri 16 punti, Guasila 1971 e Futura 2000 Villasor 15, Amatori Guspini 14, G.S. Sanlurese 6, San Lorenzo Villanovafranca 1 (Guasila 1971 e Amatori Guspini con una partita in meno).

