Open, la Rinascita del Sestu 

Sabato è andata di scena la quinta giornata di gare dei due tornei Uisp, Open e Over.

Castiadese a valanga

Per la categoria Open, nel girone A si è disputato l’anticipo del primo turno di ritorno che ha messo di fronte Omi Rinascita Sestu e Stella Rossa Villacidro. I padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0, che ha permesso ai sestesi di agganciare proprio la squadra di Villacidro all’inseguimento della capolista Asd Sestu (che riposava), in un girone che è diventato un triangolare, dopo l’esclusione del Cortoghiana. Nel girone B, in attesa del recupero tra Barracca Manna e Olimpia Capoterra in programma mercoledì, la Castiadese mostra i muscoli contro l’Olimpia sconfitta in casa per 8-2, mentre l’Isuledda non perde il passo in classifica (a -1 proprio dalla Castiadese) grazie al netto successo per 4-1 sul Barracca Manna. Sabato si torna in campo per il terzo (e ultimo) turno di ritorno, poi dal 29 maggio cominceranno gli spareggi tra le sette squadre: la prima classificata del girone B accederà direttamente alle semifinali (del 5 giugno) mentre le altre sei, nelle tre gare dei preliminari dei playoff, si contenderanno l’accesso agli spareggi per disputare la finalissima del 12 giugno.

Vola la Futura

Negli Over non perde colpi la capolista Guasila 1971 che si impone sul San Lorenzo Villanovafranca per 3-0 e sale a quota 12 punti. Colpaccio della Futura 2000 Villasor, che si aggiudica lo scontro diretto con il Guspini (4-3) e perfeziona l’operazione sorpasso, guadagnando il secondo posto. Grazie al 3-0 sul Nurri la Sanlurese infine si allontana dall’ultimo posto, occupato dal San Lorenzo con un punto. Sabato si gioca il sesto turno. «Sono soddisfatto per come stiamo procedendo. Le società hanno creduto in questo progetto nonostante le difficoltà. Da giugno cominceremo a programmare la nuova stagione». Così Giovanni Loddo responsabile Uisp provinciale di Cagliari.

