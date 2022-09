Dinamo Sassari 84

Derthona Tortona 83

Banco di Sardegna SS : Jones 7, Pisano ne, Robinson 18, Dowe 8, Kruslin 10, Gandini, Piredda ne, Bendzius 23, Gentile 7, Raspino, Diop 2, Onuaku 9. All. Bucchi.

Bertran Tortona : Christon 25, Mortellaro ne, Candi 6, Jankovic ne, Filloy 7, Severini 5, Harper 6, Daum 23, Cain 4, Radosevic 7, Filoni. All. Remondino.

Arbitri : Lanzarini, Sahin e Martolini.

Parziali: 19-23, 44-44; 61-63.

Note . Tiri liberi: Sassari 18/21; Tortona 26/31. Percentuali di tiro: Sassari 29/56 (8/17 da tre, ro 4, rd 29); Tortona 24/75 (9/29 da tre, ro 13, rd 24).

La volata la vince Sassari nelle tre mosse degli ultimi 11 secondi: tripla di Bendzius, difesa di Kruslin su Christon e poi stoppatona di Onuaku sullo stesso Christon. La Dinamo batte Tortona 84-83 e va per la terza volta in finale della Supercoppa. Nelle altre due occasioni ha superato Milano nel 2014 e Venezia nel 2019. Oggi (20.45) la sfida di Brescia è contro la Virtus Bologna che ieri ha vinto il big match con Milano 72-64 al supplementare. «Una vittoria importante in questa fase iniziale della stagione dove abbiamo ancora degli assenti ci dà la serenità per il lavoro che dobbiamo fare», ha dichiarato il coach dei biancoblù Piero Bucchi. Le assenze sono quelle di Devecchi, Treier e Chessa, mentre il Derthona era senza Macura e Tavernelli.

Rendimento e tattica

L'assenza per infortunio dell'estone Treier ha costretto Bucchi a utilizzare il centro Gandini da “4” per 7 minuti, vista la stazza delle alipivot avversarie che sconsigliava l'impiego dei più leggeri Jones e Raspino. Bravo Onuaku dopo una partenza lenta (0/3 al tiro) a far la voce grossa dentro l'area. Bravo coach Bucchi a fermare con un adeguamento difensivo le penetrazioni del play Christon che inizialmente creava molte situazioni offensive per sé e per i compagni.

Ancora indietro l'ala Jones, frenato dai falli e da un infortunio che gli ha fatto perdere tre settimane di preparazione. Meglio Robinson, anche se è andato a fiammate, ma ha saputo incidere molto più di un Dowe piaciuto più per la forza fisica che per le soluzioni in attacco. Gentile e Kruslin hanno dato tanta sostanza e Bendzius si è confermato cervello fino con una varietà enorme di tiri in attacco.

Cronaca

Nel primo tempo la gara non ha un padrone. Basti dire che il primo distacco di due canestri arriva solo alla fine della prima frazione con una bomba del centro Radosevic: 19-23. Il piccolo vantaggio conquistato da Tortona poco prima del riposo (35-42 al 18') è costruito grazie ai rimbalzi offensivi (7 contro l'unico del Banco conquistato da Kruslin). L'intelligenza di Bendzius e Onuaku ha consentito però di impattare proprio prima del riposo, col centro statunitense a realizzare il libero del 44-44 col tiro a due mani da sotto, noto come “granny style”.

Nel terzo quarto due triple di Christon sembrano rilanciare i piemontesi, ma col quintetto piccolo (Gentile da “3” con Jones in panchina con 4 falli) Sassari è in partita, recupera, sorpassa, va sotto ma senza farsi mai distanziare. Nell'ultima frazione è ancora un testa a testa che fa emergere la stanchezza nei giocatori delle due squadra, perché l'intensità delle difese e i ritmi sono stati decisamente buoni per il primo impegno ufficiale della stagione. I due liberi di un Harper deludente (1/9 al tiro su azione) danno l'ultimo vantaggio a Tortona ma non l'ultima azione. Bendzius anticipa segnando da tre a 11 secondi. Poi Sassari difende e la vince. Sotto con Bologna.

