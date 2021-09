Onorato indagato per bancarotta fraudolenta 

Era stato, prima degli stessi creditori rimasti con un pugno di mosche in mano, a chiedere il fallimento della Compagnia di Onorato. Una requisitoria capace di “affettare” ogni meandro di quel bilancio così oscuro da contendersi il palmarès sia penale che fallimentare. E non è un caso che quella disarmante radiografia delle casse della famiglia Onorato portato la Procura a tratteggiare, sin dalla richiesta di fallimento, un altro filone di indagine: le spese pazze da mettere sotto attacco.

Gioielli da mille e una notte, ville dorate, jet privati per milioni di euro, Rolls Royce e Aston Martin. Profondo rosso e vita da nababbi. E' pomeriggio inoltrato quando ieri la notizia irrompe nel Palazzaccio di Milano. La Procura della Repubblica, quella più potente, ha sciolto le riserve: Vincenzo Onorato e il figlio Achille sono indagati per bancarotta fraudolenta. L'accusa è violenta e senza mezzi termini, con quell'aggravante che fa salire a dieci anni il peso del reato ipotizzato dall'uomo forte della Procura lombarda. Roberto Fontana, magistrato navigato, pubblico ministero alla Procura di Milano, conosce la pratica Moby-Cin-Tirrenia come pochi altri.

Vincenzo Onorato e il figlio Achille sono indagati per bancarotta fraudolenta. L'accusa è violenta e senza mezzi termini, con quell'aggravante che fa salire a dieci anni il peso del reato ipotizzato dall'uomo forte della Procura lombarda. Roberto Fontana, magistrato navigato, pubblico ministero alla Procura di Milano, conosce la pratica Moby-Cin-Tirrenia come pochi altri.

Requisitori

Dissesto & abusi

Il dubbio sollevato dal Pubblico Ministero, sin d'allora, era fin troppo chiaro: i comportamenti messi in atto da Onorato & Company hanno liberamente volteggiato dal dissesto finanziario ed economico delle sue compagnie ad un utilizzo dissennato di quei fondi milionari distratti dai bilanci delle società per scopi esclusivamente personali. Lasciato il campo della procedura fallimentare, in attesa del pronunciamento dei creditori sulla proposta di concordato, il Pubblico Ministero è ritornato nella sua veste di inquirente di reati penali. In pochi mesi ha scatenato i nuclei speciali della Guardia di Finanza setacciando bilanci, fatture, acquisti folli e soprattutto una vita da nababbi, di Onorato e rampolli.

Reato più pesante

L'esito è l'iscrizione nel registro degli indagati con la formula del reato più pesante: bancarotta fraudolenta. L'articolo è il 216 della legge fallimentare. Le pene vanno da tre a dieci anni di carcere. L'accusa è durissima, declinata in due commi da far rabbrividire: distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto inesistenti. Sotto la lente di Roberto Fontana sono finiti i conti della famiglia Onorato, la situazione patrimoniale e contabile non solo della Moby ma anche quella della Cin, la ex Tirrenia.

Bonifici di Natale

Ad aprire i riflettori erano stati tre bonifici da 85 milioni di euro complessivi che, tra Natale e Santo Stefano del 2018, avevano svuotato i conti della Cin per arricchire la di famiglia, la Moby. Bonifici pubblicati in esclusiva dall'Unione Sarda che avevano scatenato le attenzioni non solo dei creditori sull'uso del denaro da parte del management delle due società, ma anche della stessa magistratura.

Gioielli & elargizioni

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano su mandato del Pubblico Ministero ha messo a soqquadro una montagna di carte, con tanti movimenti anomali di denaro, non solo a favore dei portafogli personali ma anche erogazioni politiche senza limiti, da parti a fondazioni , da correnti a esponenti di primo piano della politica italiana. Spese folli e finanziamenti senza pudore alla politica, da destra a sinistra.

Jet e ville dorate

Sotto le forche caudine della Procura di Milano, per adesso, ci sarebbero 12 milioni di euro, di cui 8 milioni e 400 mila hanno preso il volo per la villa dorata in Costa Smeralda, auto da mille e una notte e jet privati noleggiati per volteggiare un po' ovunque. Nel fascicolo di Roberto Fontana c'è una valanga di prove: dal rapporto con la politica, ostentato e ricercato, alla bella vita. Il capitolo più ghiotto è per le spese "pazze" "meritevoli di attenzione". C'è il noleggio di un Falcon 2000EX. Un jet privato usato senza ritegno per la prosopopea del casato. Ci sono i regali per la passione di Mascalzone Latino. Onorato, secondo i conti, "premia" la sua barca con 5,1 milioni di euro prelevati dalle casse della compagnia di navigazione.

Le auto dei rampolli

Dalla vela alle quattro ruote. I rampolli non si facevano mancare niente. Nel tavolo del Pm c'è un parco macchine da principi regnanti: Aston Martin V8, Rolls Royce Wraith, Mercedes SLK 200, Range Rover, Maserati Levante. Nei conti anche gioielli da mille e una notte, con spese da 50mila euro per un regalo luccicante alla vedova di Alf Pollack e madrina del varo dell'omonima nave.

A casa del Principe

Tra i conti in rosso finiti sul tavolo degli inquirenti c'è la "Villa Lilium", la reggia nel paradiso dorato del Principe Aga Khan Karim. Quando Moby e Cin navigavano già in acque agitate, in piena crisi finanziaria, l'8 marzo del 2016, con i debiti oltre il limite di sentina, Onorato decide di comprarsi la villa proprio davanti allo Yachitng Club Costa Smeralda. Lui, il magnate di Mascalzone Latino, voleva a tutti i costi essere il dirimpettaio del Principe.

Onorato alzato

Nel dossier in mano alla Procura l’ultimo capitolo è quello dedicato agli stipendi da favola: Onorato, nonostante la tempesta finanziaria, si può permettere di staccare assegni da Presidente di Consiglio di amministrazione per "246 mila" euro al mese. Tre milioni di euro all'anno. Un pò troppo per una nave che stava affondando. E, infatti, adesso l'accusa è di bancarotta fraudolenta.

