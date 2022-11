Onde alte sei metri, il barchino si ribalta: morti sette algerini  

Il dramma si è consumato a 49 miglia marine al largo di Capo Sperone in direzione sud-ovest. Più o meno 90 chilometri, per usare una misura da terraferma. Siamo in acque internazionali, e per di più in area Sar algerina: sarebbe toccato alle capitanerie del Paese nordafricano organizzare i soccorsi ma le condizioni del mare, fra il maestrale forte e le onde, erano tali che la richiesta è stata girata agli italiani.

Erano partiti il 9 novembre dalla spiaggia di Skikda, in Algeria. Erano in 14 (sette uomini e sette donne, dicono fonti ufficiose dal paese nordafricano). Dopo dieci giorni trascorsi alla deriva su un barchino colato a picco la notte fra sabato e ieri, fra onde alte sei metri, in Sardegna sono arrivati in sette: sei uomini e una donna. Sbarcati ieri alle 4,30 a Sant’Antioco, affamati e infreddoliti, sono stati soccorsi e trasportati al centro di prima accoglienza di Monastir, dove fra non poche difficoltà hanno raccontato alla polizia che gli altri sette (di cui sei sarebbero donne) sono morti in mare: uno nei primi giorni di navigazione, gli altri sei sabato notte, inghiottiti da onde alte fino a sei metri. Nel tentativo di salire a bordo di un mercantile che li stava soccorrendo, il Christina B, il barchino si è rovesciato.

Erano partiti il 9 novembre dalla spiaggia di Skikda, in Algeria. Erano in 14 (sette uomini e sette donne, dicono fonti ufficiose dal paese nordafricano). Dopo dieci giorni trascorsi alla deriva su un barchino colato a picco la notte fra sabato e ieri, fra onde alte sei metri, in Sardegna sono arrivati in sette: sei uomini e una donna. Sbarcati ieri alle 4,30 a Sant’Antioco, affamati e infreddoliti, sono stati soccorsi e trasportati al centro di prima accoglienza di Monastir, dove fra non poche difficoltà hanno raccontato alla polizia che gli altri sette (di cui sei sarebbero donne) sono morti in mare: uno nei primi giorni di navigazione, gli altri sei sabato notte, inghiottiti da onde alte fino a sei metri. Nel tentativo di salire a bordo di un mercantile che li stava soccorrendo, il Christina B, il barchino si è rovesciato.

L’inchiesta

La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Emanuele Secci. L’ipotesi di reato è naufragio e omicidio colposo. Al momento sarebbe esclusa ogni responsabilità da parte del mercantile. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile, sezione immigrazione, della Questura di Cagliari. Tra le poche indiscrezioni trapelate c’è questa: se a bordo del barchino c’era uno scafista, potrebbe essere fra gli annegati.

Trasbordo e ricerche

Il dramma si è consumato a 49 miglia marine al largo di Capo Sperone in direzione sud-ovest. Più o meno 90 chilometri, per usare una misura da terraferma. Siamo in acque internazionali, e per di più in area Sar algerina: sarebbe toccato alle capitanerie del Paese nordafricano organizzare i soccorsi ma le condizioni del mare, fra il maestrale forte e le onde, erano tali che la richiesta è stata girata agli italiani.

Le operazioni di soccorso sono state gestite da Roma, dal Comando nazionale della Guardia costiera. Dalle coste sarde sono salpate le motovedette (una è la Cp 812 di Sant’Antioco) che, nelle acque del Golfo di Palmas, hanno raggiunto il Christina B (salpato da Istanbul e diretto in Spagna), hanno accolto a bordo i sette algerini, sette maschi e una donna, e li hanno portati a Sant’Antioco, dove ad attenderli c’erano gli agenti del commissariato di Polizia di Carbonia, gli uomini della sezione operativa navale della Guardia di finanza, personale Frontex e un’équipe medica del 118. I sette algerini sono stati visitati e subito trasferiti, scortati dalla polizia, a Monastir. Erano tutti psicologicamente provati ma nessuno, al momento, era in condizioni di salute tali da richiedere il ricovero in ospedale.

Da subito, nell’area dove il barchino è andato a picco, sono scattate le ricerche. Coinvolte motovedette della Guardia costiera italiana e una motonave greca in assetto Frontex che da qualche tempo opera nelle acque al largo delle coste sudoccidentali della Sardegna. Da Catania è arrivato in zona anche un aereo Atr 42 che ha pattugliato dall’alto lo specchio di mare in cui è avvenuta la tragedia: dei corpi degli annegati, tuttavia, non sarebbe stata trovata traccia.

Il mercantile turco, nel frattempo, ha proseguito la rotta verso la Spagna, sua destinazione originaria.

L’angoscia

In ansia la comunità degli algerini in Sardegna. Familiari e amici di uno dei giovani imbarcati su quel barchino, Aymen Djerrab, non hanno sue notizie dal 9 novembre.

(ha collaborato

Fabio Murru)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata