Onda rosa, numeri da brivido 

Quattrocentododici donne vittime di violenza. Fisica, verbale, psicologica. È un’onda rossa grande come uno Tsunami quella che in un anno, il 2021, ha travolto l'associazione Onda Rosa che si è occupata di tutte le donne che hanno chiesto aiuto. Una tempesta cresciuta durante la pandemia ingrossata giorno dopo giorno dalle restrizioni (lockdown, quarantene) per il Covid, e che sarebbe potuta rimanere senza un supporto economico. Rischiando di perdere i 200 mila euro di finanziamenti della Regione, perché il Comune di Nuoro non aveva firmato la convenzione. Una polemica scoppiata lunedì in Consiglio comunale, con la risposta dell’assessora Fausta Moroni a un’interrogazione della consigliera Lisetta Bidoni, su cui interviene anche la presidente dell’associazione, Anny Patteri.

Allarme di genere

«Gravissime le affermazioni dell’assessora Fausta Moroni sulle motivazioni della scelta del non trasferimento dei fondi al centro Antiviolenza Onda Rosa» sottolinea Patteri rimandando al mittente tutte le accuse. I numeri della violenza di genere e delle donne aiutate nell’anno appena trascorso dimostrano l’esistenza di un cancro sociale sempre attuale. Ogni settimana, sono otto le donne che chiedono aiuto ad Onda Rosa. Più di una al giorno. «Nel 2021 - ricorda Patteri - abbiamo accolto 412 donne, di cui 342 nuove vittime di violenza. Abbiamo ospitato 31 donne e 16 minori. Questo è stato possibile anche con l’apertura di altre due case Rifugio finanziate da un progetto specifico dalla Regione, in cui tra l’altro il Comune è nostro partner». La collocazione del rifugio è segretissima.

Protezione assoluta

Ogni intervento dell'associazione è centrato sulla persona. «Il primo passo dell’accoglienza è assicurare che la sua storia, tanto meno il suo nome o volto, sarà mai resa pubblica o condivisa con altri - specifica la Patteri - È grave che un’assessora ai Servizi sociali affermi che il Comune vuole conoscere i nominativi e i volti delle donne accolte in Casa Rifugio. Violare la segretezza e l’anonimato, significa per un Centro Antiviolenza, violare la regola delle regole». Forse mettere anche in pericolo le assistite. La presidente puntualizza: «La nostra è sempre stata una gestione più che trasparente, sottoscritta tra l’altro dal Comune e il prossimo 29 marzo nella sede dell’associazione si terrà la formazione in presenza del progetto nazionale Never Again, cofinanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Ue con capofila l’Università delle Campania realizzato in partnership con DiRe, di cui siamo socie fondatrici».