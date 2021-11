Oncologia, il servizio è sospeso 

Sono decine i trattamenti da somministrare quotidianamente, le visite specialistiche prenotate da mesi, i consulti e i referti da valutare. É quindi normale che i pazienti interessati da queste attività dovranno attendere il rientro in servizio del medico. Questo rende più che comprensibile la loro rabbia, scoppiata quando hanno raggiunto, spesso a fatica, la struttura, per sentirsi rispondere: «Il medico non c’è, sta male!».

Le paure dei pazienti oncologici, da giorni sul piede di guerra per il mancato arrivo della nuova dottoressa, mercoledì sono diventate realtà. Come si temeva, il dottor Paolo Piredda, responsabile del reparto di oncologia a Lanusei, si é rivelato indispensabile visto che é ricorso a qualche giorno di malattia per motivi di salute e la sua assenza ha procurato la sospensione momentanea del servizio.

I disagi

Tutt’altro che un fulmine a ciel sereno, dal momento che due mesi fa si era verificato un episodio analogo e la speranza dei pazienti era che giungesse davvero un supporto medico che scongiurasse il blocco di tutte le attività.

Il commissario

Non ha ancora iniziato il suo lavoro la dottoressa che dovrebbe andare a ricoprire 30 ore settimanali, stessa sorte tocca agli altri specialisti attesi con trepidazione da tempo. Ugo Stochino, 67 anni, commissario straordinario della Assl di Lanusei, prova a smorzare i toni, a suo parere fuori dalle righe. «Riconosco la gravità della situazione ma posso garantire che stiamo sollecitando ripetutamente chi di dovere perché definisca la situazione dei medici che attendiamo. Il disguido burocratico ci ha fatto perdere qualche giorno ma confido che, dopo la ripresentazione della procedura da parte del Comitato consuntivo zonale, gli inserimenti divengano effettivi e vadano a regime. Va detto che i problemi che stiamo affrontando sono annosi e da ricondurre a motivazioni complesse e storiche».

In arrivo

Gli inserimenti sarebbero l’oncologa in questione, tre oculisti, uno pneumologo e un diabetologo, tutte figure fondamentali per proporre un servizio accettabile in quelle branche specialistiche che mancano di diverse unità. Tra questi, il ripristino del servizio di pneumologia rappresenta qualcosa di fondamentale e da attivare con rapidità, considerato che manca da anni dal territorio e che darebbe risposte a un’utenza veramente vasta, considerato il numero di persone affette da patologie polmonari di vario genere. A questi numeri vanno aggiunti tutti coloro che hanno avuto a che fare con il Covid 19, che notoriamente lede e lascia strascichi all’apparato respiratorio.

Paradosso

Appare strano come, in un momento storico dove la penuria di medici è diffusa ovunque, una situazione controcorrente sia inchiodata tra le spire della burocrazia e dell’indolenza che caratterizzano anche la macchina regionale. L’emergenza in cui si trova tutta la sanità sarda, avrebbe avuto necessità di un responsabile tempismo, anche vagliando la possibilità di contratti di lavoro alternativi, verosimilmente contemplati tra quelli riferibili a situazioni come questa.

