Oncologia a rischio chiusura 

La situazione nel poliambulatorio di Nuraghe Ruggiu, a Macomer, appare drammatica. Il laboratorio analisi, chiuso da un anno, non è stato riaperto: è solo un centro prelievi. Nel centro dialisi da qualche mese opera un solo medico, che copre turni massacranti, rinunciando al riposo e alle ferie. L’oncologia rischia la chiusura già all’inizio del 2022: il medico responsabile va in pensione all’inizio dell’anno e non c’è un sostituto. La diabetologia garantita solo per qualche ora la settimana mentre altri servizi sono al collasso, compresi quelli amministrativi, per mancanza di personale. Le lotte del comitato per la difesa della sanità nel Marghine finora non hanno prodotto niente di concreto.

Il comitato

«Le nostre battaglie si scontrano contro un muro di gomma - dice il presidente Francesco Nieddu - la situazione sta precipitando, ma dalla Regione non arriva risposta. L’assessore ci ha riferito che non ci può fare niente. Delusione cocente». Da qui la lettera provocatoria che il comitato ha fatto affiggere negli esercizi commerciali e in vari luoghi frequentati del Marghine: «Caro Babbo Natale, pensaci tu. Solo tu puoi salvare la sanità pubblica». Una lettera ironica e drammatica, che contiene richieste speciali per il territorio, dove i sindaci dichiareranno presto lo stato di emergenza sanitaria nei rispettivi Comuni. «Ci rivolgiamo a Babbo Natale e chiediamo a lui di dare risposte alle criticità che investono la sanità nel centro Sardegna. Chiediamo il ripristino dei servizi depotenziati, la presenza dei dottori di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, misure urgenti per l’ospedale di Nuoro. Chiediamo che chi ha responsabilità abbia le giuste competenze e la coscienza che a tutti i cittadini va garantita una giusta ed efficiente sanità».

Niente code

Intanto nel presidio sanitario di Nuraghe Ruggiu sono scomparse le lunghe file. «La gente ha capito la grave situazione e cerca altrove una soluzione - dice Nieddu - c’è anche incapacità a gestire il poco rimasto. Subito dopo le feste riprendiamo con le manifestazioni. Con una lettera invitiamo i sindaci del territorio a dichiarare lo stato di emergenza sanitario». Gli incontri si susseguono, si parla di un coordinamento dei comitati. All’inizio del 2022 quelli del Nuorese si incontreranno con i comitati dell’Oristanese.