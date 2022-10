Oms, guerra all’alcol Il mondo del vino sul piede di guerra 

Valeria Pilloni, della cantina Su ‘entu di Sanluri, sottolinea che, «se per la salute è senz’altro bene ridurre i consumi, sarebbe bello che a discapito di una minore quantità si privilegiasse una maggiore qualità». Da giovane produttrice, che assieme ai fratelli guida la cantina fondata dal padre, ricorda che il vino è sempre più «uno strumento di valorizzazione e di promozione del territorio». L’idea che sta alla base dell’enoturismo, una fetta sempre più consistente di viaggiatori che amano muoversi lentamente per andare alla scoperta dei territori. «Noi siamo in Marmilla, una terra fuori dai circuiti del turismo, eppure l’anno scorso in cantina abbiamo sfiorato le 20mila presenze, e quest’anno saranno ancora di più. Sono persone che amano il vino, vogliono conoscere chi lo produce, dove nasce, dove viene lavorato».

Un bicchiere su dieci, un’enormità secondo le organizzazioni agricole, le associazioni di produttori e gli enologi. È la quantità di alcol del consumo pro-capite - il 10% - che va tagliata entro il 2023, ha avvertito l’Organizzazione mondiale della Sanità-Regione Europa, che nei giorni scorsi ha approvato il documento programmatico (dunque, una bozza) con cui sollecita ai Paesi dell’Ue provvedimenti che (senza distinzioni tra superalcolici, birra e vino) agevolino l’iniziativa, dall’aumento della tassazione all’obbligo dell’indicazione di allarme per la salute in etichetta.

Nessuna distinzione

Al mondo del vino è sembrato di rivivere l’allarme di inizio anno quando si paventava il rischio (poi sventato a suon di emendamenti) che il piano Ue anti-cancro richiamasse i Paesi membri e la Commissione Europea sulla necessità di imposizioni per la limitazione dei consumi. «Si prende di mira il consumo di alcol tout court, senza alcun riferimento o distinzione rispetto al consumo dannoso», ha protestato l’Unione italiana vini, l’associazione che rappresenta più del 50% del fatturato nazionale di vino e oltre l’85% dell’export.

La storia nel bicchiere

Il freno alla crescita

Andrea Pala, enologo pluripremiato e consulente, mette l’accento sulla «mancata distinzione tra consumo quotidiano e abuso». La bozza stilata dall’Oms, «rischia di bloccare, o quantomeno di rallentare, un settore in fortissima crescita. Sono tante, anche in Sardegna, le aziende che si stanno affacciando sul mercato, molte fondate da giovani, e non parlo solo di viticoltura ed enologia, ma di tutto ciò che ruota attorno a una cantina, a cominciare dall’enoturismo». Tutto ciò di cui abusiamo, sottolinea, «fa male alla salute. Togliere un 10% senza motivazione, è assurdo. Anche perché da decenni si sta raccontando di quanto faccia bene un bicchiere di vino, senza eccessi, nella dieta mediterranea».

Né balsamo né veleno

«Esiste una sana via di mezzo tra il considerare il vino una semplice bevanda o, al contrario, ritenerla un veleno», dice Pablo Belfiori, medico dietologo a Cagliari. «È chiaro che tutto sta nella quantità e nella qualità, un vino di buona qualità consumato con criterio può non essere responsabile di alcun tipo di rischio. Ma è vero anche che il vino è alcol che va smaltito a livello epatico dalla mia alcol-deidrogenasi, un enzima la cui produzione cambia da persona a persona, per ragioni genetiche o anche di genere. Per esempio, è tendenzialmente minore nelle donne, ed è per questo che tendono a reggere l’alcol meno degli uomini».

La tabella dietetica

Lui, ai suoi pazienti, non toglie il vino (se consumato con moderazione). «Se il paziente ha l’abitudine di bere un bicchiere al giorno glielo concedo, a meno che dagli esami ematici non emergano sofferenza epatica e difficoltà a livello pancreatico. Glielo lascio perché è qualcosa che magari condivide con la moglie a pranzo, una bevanda con cui socializza; se invece glielo tolgo, mi seguirà per pochissimo tempo». Certo, «se però beve due bicchieri a pranzo e uno a cena, intervengo per diminuire la quantità, cercando di convincerlo a concedersi il bicchiere nel fine settimana e in certe occasioni».

I valori buoni

Insomma, «quando c’è l’abitudine, un bicchiere di vino può essere il compagno durante il pasto, sempre che non ci siano patologie di tipo epatico, e ovviamente situazioni in cui è controindicato come, per esempio, in gravidanza e quando si assumono farmaci che già di per sé appesantiscono il lavoro del fegato».Esiste, eccome, una differenza tra il bere vino e bere superalcolici. «Innanzitutto per la gradazione alcolica: se bevo un bicchiere di alcol al 40% vuol dire che prendo 40 grammi di alcol con due soli sorsi, una concentrazione che per la mucosa gastrica e orale è molto più aggressiva rispetto al vino. Il vino, poi, è un vettore di sali minerali e di antiossidanti, e porta in sé un valore aggiunto legato alla fatica che si fa per produrlo».

