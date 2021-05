Omofobia, bufera Fedez sulla Rai 

Mentre corre il conto alla rovescia per il rinnovo dei vertici Rai, sul palco del Primo maggio scoppia la scintilla della polemica più violenta di questo mandato, forte l'enorme popolarità di Fedez che vuole dire la sua contro la Lega e l'omofobia e alla fine lancia l'accusa di censura. E sembra un po' uno scontro epocale perché mette a confronto sull'idea di libertà d'espressione il servizio pubblico con la cassa di risonanza dei social. Ma finisce con una caccia alle responsabilità che non è per niente conclusa.

Tutto comincia quando il cantante, prima della sua esibizione scrive su Instagram: "È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione purtroppo che non c'è stata in prima battuta o meglio, dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi e di edulcorare il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente. Come ci insegna il Primo Maggio, nel nostro piccolo dobbiamo lottare per le cose importanti. Ovviamente da persona libera mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze di ciò che dico e faccio". Poi nel momento del massimo ascolto, dal palco si esprimerà liberamente puntando il dito in particolare contro il senatore leghista Ostellari reo di ostacolare il ddl zan e contro tutto la Lega citando frasi omofobe con nomi e cognomi degli esponenti che le hanno pronunciate, dal “Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno” del consigliere regionale ligure Giovanni De Paoli al “Fanno le iniezioni ai bambini per farli diventare gay” della candidata Giuliana Li Vigni.

Ma la polemica si concentra sull’accusa di censura che Rai3 respinge al mittente, e allora il cantante pubblica un video che riprende la telefonata «dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMI” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi».

La battaglia scavalla la notte e ieri mattina la Rai ribadisce che la direzione di Rai3 «non mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio - richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto'». Più tardi lo ripete con fermezza l’ad Fabrizio Salini, spiegando 'di non aver «mai censurato Fedez né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questo deve essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti. Di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun “sistema” e se qualcuno, parlando per conto e a nome della Rai, ha usato questa parola mi scuso. Su questo assicuro che sarà fatta luce con gli organizzatori».

Nella telefonata che Fedez ha pubblicato su twitter a parlare sono l’organizzatore Massimo Bonelli e l’autore capo progetto Massimo Cinque, che parlano delle loro responsabilità nei confronti di Cgil, Cisl e Uil e Rai rappresentata dalla Capitani.

A prendere la parola per la politica è soprattutto il blocco giallorosso, con Letta che chiede «parole chiare dalla Rai, di scuse e di chiarimento» e ringrazia Fedez, l’ex premier Giuseppe Conte che proclama: «Io sto con Fedez. Nessuna censura», per aggiungere che «è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica» e Luigi Di Maio che avverte: «Un paese democratico non può accettare nessuna forma di censura».

A fare chiarezza sul caso Fedez sarà la Commissione di Vigilanza Rai, che probabilmente già oggi o domani ascolterà il direttore di Rai3 Franco Di Mare per avviare un'indagine sull’accaduto. Lo ha detto il presidente, l’azzurro Alberto Barachini