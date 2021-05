«Omodeo, il futuro dei nostri figli» 

Bonifica e poi valorizzazione dell’Omodeo: sono i punti fermi per il rilancio del lago, gli obiettivi in sintesi di quel percorso che nei prossimi mesi dovrà portare i territori di Guilcier e Barigadu alla sigla del contratto di lago, a conclusione del percorso partecipato che ora è entrato nel vivo. Si punta a gennaio 2022 per vedere la firma del contratto. Passaggio fondamentale per completare le schede operative da portare al tavolo regionale.

Inquinamento

Presto sarà ripreso anche il discorso sulle indagini dirette a scoprire le possibili cause di inquinamento dell’Omodeo, coinvolgendo in primis le università sarde. Nei 500 mila euro assegnati dalla Regione vi è anche lo studio che dovrà poi portare alla bonifica del lago, passaggio essenziale per porre in essere tutte quelle azioni di valorizzazione a fini turistici e non solo.

La riunione

Pochi giorni fa i sindaci che fanno capo alle due Unioni si sono riuniti a Ghilarza su invito di Serafino Oppo, presidente dell’Unione del Guilcier, capofila del progetto sull’Omodeo, lago sui cui da decenni si spendono parole ma che sino ad oggi, non ha visto un’unità di intenti che potesse portarlo ad essere quel volano per lo sviluppo economico del territorio. Ora le cose dovrebbero cambiare attraverso questo percorso partecipato che produrrà proposte “dal basso”, con un confronto costante tra i diversi attori interessati al progetto.

Il programma

La Primaidea, società incaricata di seguire il percorso, ha illustrato ai sindaci gli obiettivi del contratto di lago, gli organi fondamentali in questo percorso, l’organizzazione del processo (dalla definizione del programma all’individuazione dei soggetti, sia pubblici che privati, interessati a sottoscrivere il contratto). In ultimo sarà redatto il documento che contiene le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dai vari soggetti, in un’ottica di azione comune per il miglioramento della qualità ambientale e la riqualificazione e valorizzazione del territorio del bacino. A breve sarà programmato un nuovo incontro, esteso stavolta ad altri soggetti (ad esempio Enel, Consorzio di bonifica e gli enti regionali che si occupando di gestione acque). Forse già oggi verrà predisposto un elenco degli enti da invitare. Solo dopo il tavolo della discussione si aprirà ai privati interessati al futuro dell’Omodeo. Quindi i tavoli tematici dedicati a salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientali e paesaggistici, tutela della biodiversità e della qualità delle acque, gestione sostenibile dei rischi di alluvione, promozione e sviluppo delle attività economiche, valorizzazione turistica. Temi che dovranno portare poi a proposte operative.

L’Unione Comuni

«Sono molto fiducioso sul fatto che questo lavoro sarà produttivo – commenta Serafino Oppo -. Sarà un percorso faticoso, ma aggiungerà un nuovo tassello alla condivisione del territorio così come accaduto per la Programmazione territoriale e per il Gal. Le misure sono dirette non solo ad ottenere risultati immediati, ma programmare il futuro dei nostri figli».

