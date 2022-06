Omnibus due, aiuti a rischio 

Complessivamente, l’ammontare della manovrina dovrebbe aggirarsi attorno ai 150 milioni di euro, forse qualcosa in più, che sarà possibile stanziare solo dopo l’ok dell’Aula al rendiconto 2021 e all’assestamento tecnico. Prima, comunque, bisogna attendere il semaforo verde della Corte dei Conti. Il totale, ha confermato l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, sarà a valere in parte sull’avanzo certificato dal rendiconto, sulle maggiori entrate e sulle economie degli assessorati.

Sul piatto ci sono risorse attese. Ancora non sono quantificabili ma si può tentare di fare una stima: 20 milioni per l’agricoltura, 60 per i consorzi di bonifica, tra i 10 e i 20 per lo scorrimento delle graduatorie di Resisto, circa 18 per rifinanziare la legge sull’artigianato, una trentina di milioni per interventi sui territori, altri fondi per i ristori alle aziende messe in ginocchio dall’invasione delle cavallette e per confermare i progetti per i lavoratori delle aree di crisi.

La legge Omnibus due sarà un’altra corsa contro il tempo. La prima era stata approvata in fretta e furia a ottobre 2021 con la speranza di riuscire a impegnare tutte le risorse entro l’anno. Obiettivo mancato, tanto che il rendiconto 2021 deliberato pochi giorni fa dalla Giunta ha registrato un avanzo di ben 78 milioni. Il rischio che vada a finire così anche stavolta è concreto. Se l’Assemblea riuscisse a licenziare l’assestamento di bilancio entro agosto ci sarebbe qualche possibilità di spendere tutto entro l’anno. Settembre sarebbe già troppo tardi.

Gli interventi

Capigruppo e assessori

In Aula il provvedimento dovrebbe entrare non come disegno di legge della Giunta ma come proposta dei capigruppo, che la prossima settimana potrebbero già incontrare gli assessori per conoscere le priorità di ognuno sugli interventi da attuare. Il confronto è già avvenuto per quanto riguarda i fondi per l’artigianato. In commissione Attività produttive, su richiesta del capogruppo della Lega Pierluigi Saiu, sono intervenuti l’assessore a Turismo e artigianato Gianni Chessa e poi i rappresentanti di Artigiancassa, Cna e Confartigianato.

Questi ultimi hanno proposto lo stanziamento di 18 milioni per il 2022 per esaurire le richieste di contributo arrivate in questi mesi. Si tratta di rifinanziare la legge 949 del 1952 che prevede il 40% a fondo perduto per acquistare macchinari, veicoli da lavoro anche usati, terreni, software e scorte.

Fondi per gli artigiani

«Pensiamo che la legge Omnibus sia la sede adatta ad individuare le risorse finanziarie sollecitate», ha dichiarato Saiu, «considerato il fatto che per un euro speso per questo settore c’è un ritorno economico triplo senza contare quello sociale. Ritengo che le richieste in arrivo dal mondo dell’artigianato possano essere accolte, se consideriamo che l’ultima manovra finanziaria era pari a 8,5 miliardi. Sono convinto si possa trovare un accordo politico per arrivare all’obiettivo»

