Omicron, paura contagi in Sardegna «Sarà la variante più diffusa in Europa» 

Ci sarà da attendere qualche giorno per sapere ufficialmente se la variante Omicron è sbarcata nell’Isola. Per adesso l’unica cosa certa che arriva dalle analisi svolte nei laboratori dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Cagliari e Sassari è che il passeggero sbarcato due giorni fa all’aeroporto di Alghero è positivo a una variante del ceppo originario del Covid-19. Resta la paura per gli altri 129 viaggiatori che erano con lui, tutti in quarantena anche se nessuno è risultato, ai primi test, positivo. Compresi i giocatori della Torres calcio.

E sulla altissima contagiosità di Omicron arrivano ulteriori conferme. L’ultima dal Sudafrica, terra dove la variante è stata individuata per la prima volta: il 75% dei test sequenziati è positivo a Omicron e i vaccini sembrano efficaci anche contro questa variante che sta ormai comparendo in tutta Europa; ieri il primo caso a Parigi. «Nei prossimi mesi sarà dominante», dicono gli esperti dell’Ue.

Il caso Sardegna

Quindi sono tutti negativi i componenti della Torres che si trovavano sull'aereo con a bordo un passeggero risultato positivo e sospetto Omicron. Giocatori, tecnici e staff (che rientravano dalla trasferta in Campania dove hanno disputato una partita di Serie D) che sono stati in contatto con la persona contagiata sul volo Roma-Alghero hanno effettuato un tampone con analisi molecolare e uno con analisi rapida antigenica, tutti negativi.

Il risultato del sequenziamento del virus che ha contagiato il passeggero in rientro dall'Africa, si conoscerà nei primi giorni. Una prima analisi rapida ha accertato che non si tratta del ceppo originario, ma di una variante. Restano in quarantena anche tutti gli altri passeggeri del volo di domenica sera che oggi effettueranno un tampone molecolare.

«Serve tempo»

«La variante Omicron si sta studiando ed è normale non avere adesso una risposta sicura sulla contagiosità e la pericolosità. Ci possono essere delle sensazioni degli scienziati che dicono che forse è più contagiosa e forse non elude in maniera totale i vaccini. Ma questi sono indizi, le prove le avremo nei prossimi giorni», afferma il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Sul caso del positivo sospetto Omicron sul volo Roma-Alghero, Sileri sottolinea che «serve una strategia comune. L'Italia bloccando i voli rallenta l'ingresso diretto della variante, ma in una strategia comunitaria dovrebbero essere messe in atto delle misure similari in Europa».

Paziente zero

Ieri è partito lo screening sugli oltre mille tra alunni, docenti e personale amministrativo dell'istituto comprensivo di Caserta frequentato dai due figli del manager Eni trovato positivo, di ritorno da un viaggio di lavoro in Mozambico, alla Omicron. L'istituto è chiuso da ieri su ordine del sindaco. Al momento sono quattro le persone positive alla nuova variante - il manager, i due figli e la moglie - mentre su altri cinque positivi emersi martedì 30 novembre è in corso il sequenziamento.

La previsione

Secondo le previsioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la variante Omicron rappresenterà oltre la metà di tutte le infezioni da Covid in Europa entro i prossimi mesi. I dati preliminari dal Sudafrica sulla variante «suggeriscono che potrebbe avere un sostanziale vantaggio di crescita rispetto alla Delta». I casi di Omicron in Europa, ricorda Ecdc, finora sono 70 in 13 Paesi. E nella cartina dell’Ecdc l’Isola, altre 6 regioni italiane e una spagnola sono le uniche in Europa a restare gialle.

«Un vaccino all’anno»

«È probabile che ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro il Covid per molti anni a venire». Lo ha detto l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla spiegando che sarebbe necessario per mantenere un «livello di protezione molto elevato». L'azienda ora sta lavorando a un vaccino aggiornato in risposta alla Omicron che potrebbe essere pronto in 100 giorni.

I numeri di ieri

Ieri in Sardegna si sono registrati 154 casi e nessun decesso. Sono stati processati 10.428 tamponi con un tasso di positività dell'1,4%. I ricoveri Covid nei reparti di terapia intensiva sono 14 (stesso dato di due giorni fa), quelli in area medica 72 (2 in meno rispetto a mercoledì). Aumentano i casi in Italia: ieri 16.806, due giorni fa 15.085. Sono 72 le vittime in un giorno (103 mercoledì), 134mila da inizio pandemia. Positività al 2,4%, in aumento le ospedalizzazioni.

