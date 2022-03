Omicron, la strage dei grandi vecchi Da gennaio oltre 500 vittime nell’Isola 

Altri undici morti, tra i 70 e i 94 anni, e ancora non si vede una fine alla curva dei lutti. La variante Omicron sarà pure un raffreddore per la maggior parte della popolazione, ma c’è una classe di over 65 e di grandi anziani che, anche se vaccinati, invece rischia la vita. Ben 500 le vittime nel primo trimestre di quest’anno, non tante di più rispetto allo stesso periodo del 2021 quando, per inciso, cominciava la campagna di vaccinazione e il totale dei contagi era infinitamente più basso rispetto alla mole oggi trainata da Omicron. Quasi 140mila dall’inizio dell’anno, i contagi causati da questa contagiosissima variante del virus che a fine dicembre in Sardegna era stata sequenziata su soli 18 campioni. In tre mesi, più o meno la metà dei casi di Covid registrati da inizio pandemia.

Mantra pericoloso

Davvero Omicron vale solo un raffreddore? Vero, l’hanno detto tanti medici: rispetto alla variante Delta è meno sintomatica. Ma gli epidemiologi spiegano che si deve ragionare in termini di «proporzionalità», per cui se a 100 positivi corrisponde un tot numero di ricoveri e di morti, è chiaro che se aumentano le persone infette tanto più aumenteranno le ospedalizzazioni e le vittime. Gli infetti, purtroppo, aumentano, e le previsioni – a guardare quel che succede in Inghilterra o in Cina – non possono essere buone con l’avanzare di Omicron 2, variante ancor più trasmissibile.

Le diagnosi allarmanti

Sergio Marracini, direttore del presidio ospedaliero unico di Cagliari, dice che non vuole più sentir parlare di Omicron come un raffreddore. «È un virus aggressivo. Al Santissima Trinità stiamo ricominciando a vedere bruttissime Tac dei polmoni, come le vedevamo nella prima ondata, cioè con pochissimo margine di recupero. Per cui, finiamola di dire che si tratta di un raffreddore, perché con un’incidenza di positivi di molto superiore a qualsiasi precedente ondata s'infettano anche i fragili, sui quali, anche se trivaccinati, il virus può causare effetti devastanti». A scorrere lo storico del bollettino di quest’ultimo trimestre, sono i grandi vecchi i più presenti nell’elenco delle vittime. «Anziani che hanno tre dosi di vaccino, ma nonostante ciò arrivano problematiche importanti – sottolinea Marracini -. Per questo, guardi, sarebbe opportuno che ciascuno di noi affrontasse con responsabilità e prudenza questa nuova fase di allentamento delle misure. Tutti noi abbiamo anziani in casa, o comunque nella nostra cerchia. Ecco, è a loro che dobbiamo pensare».