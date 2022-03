Omicron 2, allerta anche nell’Isola  

Ieri, per esempio, i sequenziamenti del genoma del virus eseguiti nel laboratorio dell’Aou di Cagliari (che con l’Aou di Sassari è centro di riferimento regionale), hanno rilevato tre casi di Omicron BA.2 (chiamata Omicron 2) riguardanti due donne residenti nell’area metropolitana di Cagliari e un uomo del Medio Campidano. «In precedenza abbiamo rilevato sottotipi BA.1.1, che non destano problemi particolari, e due mutazioni Omicron 2, una dell’Oristanese e una di Cagliari», spiega Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell’Aou di Cagliari e responsabile del laboratorio. «Purtroppo non è stato possibile esaminare i tamponi dei contatti perché in un caso intanto queste persone erano guarite, nell’altro invece chi ha contagiato la paziente aveva fatto solo il tampone antigenico. Che, purtroppo, non si presta al sequenziamento». Il problema è che Omicron 2, sottolinea il dottor Coghe, «potrebbe essere un tantino più veloce nella diffusione, e se prende piede dobbiamo aspettarci un’altra impennata dei contagi, perché anche chi ha sviluppato anticorpi verso le altre varianti può essere suscettibile. In ogni caso, con tre dosi di vaccino si è protetti dalla malattia grave».

Meglio non prendere la cosa alla leggera, anche perché con la variante Omicron del virus (BA.1, che ormai ha spazzato via del tutto Delta) stanno circolando nel Paese tre sottovarianti sorelle. Le indagini del Ceinge-Biotecnologie avanzate, che ha esaminato i dati della banca internazionale Gisaid (dove confluiscono le sequenze del genoma del virus), dicono che avanzano la BA.1.1, presente per il 36%, e la BA.2, pari al 5%. Una terza, BA.3, è al momento poco presente. Nella Penisola la situazione è questa, ma le sorelle di Omicron già da un paio di settimane stanno circolando anche in Sardegna.

Tra venti giorni finirà lo stato di emergenza, e se da aprile scompariranno i colori delle soglie di rischio e si comincerà ad allentare la disciplina del green pass, il virus si fa forte del freddo nonché del generale calo di attenzione e riprende a correre. In Italia (come in Francia, Germania e Inghilterra) si sta registrando un sensibile aumento dei contagi e del numero di positivi, tanto che Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ha tenuto ad avvisare che «il 31 marzo si chiude l’emergenza dal punto di vista giuridico, ma questo non significa che è finita l’emergenza sanitaria».

Omicron e le sorelle

Il sequenziamento

Ieri, per esempio, i sequenziamenti del genoma del virus eseguiti nel laboratorio dell’Aou di Cagliari (che con l’Aou di Sassari è centro di riferimento regionale), hanno rilevato tre casi di Omicron BA.2 (chiamata Omicron 2) riguardanti due donne residenti nell’area metropolitana di Cagliari e un uomo del Medio Campidano. «In precedenza abbiamo rilevato sottotipi BA.1.1, che non destano problemi particolari, e due mutazioni Omicron 2, una dell’Oristanese e una di Cagliari», spiega Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell’Aou di Cagliari e responsabile del laboratorio. «Purtroppo non è stato possibile esaminare i tamponi dei contatti perché in un caso intanto queste persone erano guarite, nell’altro invece chi ha contagiato la paziente aveva fatto solo il tampone antigenico. Che, purtroppo, non si presta al sequenziamento». Il problema è che Omicron 2, sottolinea il dottor Coghe, «potrebbe essere un tantino più veloce nella diffusione, e se prende piede dobbiamo aspettarci un’altra impennata dei contagi, perché anche chi ha sviluppato anticorpi verso le altre varianti può essere suscettibile. In ogni caso, con tre dosi di vaccino si è protetti dalla malattia grave».

Prudenza come regola

Intanto, in Sardegna, dove dove ieri il bollettino dell’unità di crisi ha registrato 1.632 nuovi casi e 10.120 test processati, resta sempre alto il numero dei morti (ieri altre cinque vittime, fra i 36 e gli 88 anni) e un lieve calo dei ricoveri. Diciassette (-3) i pazienti in terapia intensiva; 318 (-5) in area medica; ma l’Isola, con il 20,2% di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari, è tra le nove regioni che superano la soglia di rischio del 15%. «C’è un generale rilassamento, anche dovuto alla stanchezza seguita a due anni di pandemia, ma è importante tenere a mente che non è ancora il momento di abbassare la guardia», avverte Sergio Marracini, direttore sanitario del presidio ospedaliero unico, che a Cagliari comprende il Santissima Trinità e il Binaghi. «Per fortuna l’impatto sugli ospedali non c’è, stiamo reggendo: noi abbiamo anche liberato dei letti e preso quindi pazienti da altri ospedali».

Rischio contagi di ritorno

«Si dice che il 31 marzo finirà tutto e si libererà il Paese. Non è così. A maggior ragione con un’altra emergenza, che è quella della guerra, e il conseguente movimento dei profughi che arrivano da un Paese con una scarsissima protezione vaccinale», avvisa il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi. Il dovere dell’accoglienza, «è sacro, specialmente nei confronti di persone che vengono dalla guerra, ma va contemperato con una protezione e quindi col vaccino, per tutelare la loro salute e la nostra». In Italia sono 48.483 i nuovi casi; 156 le vittime. Il tasso di positività è all’11,17%. Sono invece 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-29); nei reparti ordinari 8.575 (-201).

