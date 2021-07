«Omicidio? No, legittima difesa» 

«Michael Marras è totalmente estraneo ad entrambi i delitti e quella che è avvenuta è stata un’aggressione in piena regola». La discussione appassionata dell’avvocato difensore Patrizio Rovelli è riecheggiata ieri lungo tutto il corridoio al piano terra del Tribunale quando, al termine della sua arringa, ha chiesto l’assoluzione piena per il suo giovane assistito. Prima di lui, per oltre quattro ore, anche l'avvocata Maria Grazia Monni aveva concluso la discussione davanti al giudice Giorgio Altieri chiedendo l’assoluzione per Joselito Marras, il padre, aver esercitato una «legittima difesa» nei fatti che, il 9 febbraio dello scorso anno, portarono all’uccisione dei fratelli calabresi Massimiliano e Davide Mirabello, 35 e 40 anni, freddati uno con una fucilata, l’altro a bastonate nelle campagne di Dolianova.

La discussione

Nella sua requisitoria il pubblico ministero qualche settimana fa aveva sollecitato Joselito e Michael Marras, padre e figlio di 53 e 28 anni, la condanna a 20 anni di reclusione per duplice omicidio volontario. Il magistrato che ha condotto le indagini era partito da 30 anni, il massimo, prevedendo poi lo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato. E ieri è toccato ai difensori dei due allevatori accusati di quel delitto il compito di provare a smontare le prove raccolte dai carabinieri e illustrate dal pm Gaetano Porcu davanti al giudice Altieri. Dopo il suo arresto, Joselito Marras ha confessato il delitto facendo ritrovare i corpi dei due fratelli, scomparsi un mese prima: l'allevatore si è accollato l'intera responsabilità, scagionando il figlio. Ma la difesa dei due imputati, composta dagli avvocati Monni, Rovelli e Fabrizio Rubiu, è convinta che l’allevatore 53enne si sia difeso da un’aggressione con coltello colpendo uno dei due fratelli con una fucilata e poi difendendosi dall’altro con il calcio del fucile. In alternativa, la difesa ha chiesto per Joselito Marras l'attenuante della provocazione. Il figlio Michael, invece, non sarebbe stato nemmeno presente, come avrebbero dimostrato alcune testimonianze e le celle telefoniche.

Le repliche

Il pubblico ministero Gaetano Porcu è invece convinto che padre e figlio abbiano entrambi partecipato al duplice delitto: per questo ha annunciato repliche per il 20 luglio. Quel giorno è prevista anche la sentenza. Imputato nel processo c’è anche Stefano Mura, 43 anni di Dolianova, accusato di favoreggiamento per un coltello trovato nei pressi del luogo del delitto. I familiari dei fratelli Mirabello si sono costituiti parte civile con gli avvocati Salvatore Sorbilli e Gianfranco Piscitelli, mentre il legale Antonello Spada è costituito per l’associazione Penelope che aiutò a cercare i due giovani. Ad assistere Mura, invece, ci sono Gianfranco Trullu e Doriana Perra. Martedì prossimo replicheranno tutti, poi la sentenza.

