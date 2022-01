Omicidio Longoni, tutte le piste 

Nei mesi successivi all’agguato costato la vita al 39enne Fabio Longoni e una lunga riabilitazione all’amico 41enne Daniele Conigiu, ferito gravemente da una fucilata, gli investigatori avevano battuto «tutte le piste, come sempre in casi simili». Precedenti penali delle vittime per valutare eventuali inimicizie; legami con persone non ogliastrine; vecchie indagini su uno smercio di droga che, nel Sulcis, avevano coinvolto il sopravvissuto; condanne per armi. «Non emerse nulla». Stesso esito degli accertamenti su un possibile “delitto su commissione”, cioè compiuto da qualcuno venuto da fuori. Un dubbio emerso quando, nel corso delle intercettazioni, venne a galla la presenza a Villagrande di un uomo originario del Nuorese proprio il giorno dell’omicidio (era stato controllato per caso da una pattuglia la sera mentre andava via). Anche in quel caso, nessun riscontro.

Le verifiche

Sono gli esiti di tutte le verifiche sull’assassinio illustrati ieri, a Cagliari, dal maresciallo capo Flavio Garassino nel processo in Corte d’assise per omicidio e tentato omicidio a carico dell’allevatore Fabio Fois, che avrebbe vendicato così il furto di due asini patito un anno prima. L’imputato, secondo la tesi del procuratore Biagio Mazzeo, si era appostato su un punto più elevato rispetto alla strada e aveva esploso alcune fucilate contro l’auto sulla quale si trovavano le vittime, dirette all’ovile in località Santa Lucia tra Girasole e Villagrande Strisaili. Era il 22 novembre 2017. Longoni e Conigiu, feriti, erano scappati ma solo il secondo era riuscito a salvarsi e di recente, in aula, ha indicato Fois come responsabile.

Mura e Balzano

A svelare agli inquirenti il possibile movente (il furto del bestiame) sarebbe stato, pochi giorni prima dell’agguato, Alessio Mura, ex dipendente dell’agenzia funebre della sorella di Conigiu, a sua volta però molto risentito nei confronti della donna (che l’aveva licenziato) e di Longoni, accusata di avergli rubato il lavoro. Motivo per cui era stato controllato (anche indagato, poi archiviato, per favoreggiamento), senza alcun risultato. A fine udienza il presidente Giovanni Massidda ha chiesto al testimone quanto potessero valere i due asini («1.500 euro circa») e se avesse mai saputo, in passato, di omicidi per casi simili: «Cesare Balzano», la risposta, subito criticata dall’avvocato difensore Marcello Caddori perché, a suo dire, Balzano era uomo di spessore criminale diverso e non si sarebbe mosso per questioni di quel genere. Si prosegue il 9 febbraio.