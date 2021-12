Omicidio Longoni, il caso delle intercettazioni 

Starnutire, guanti, saliva, asini rubati o scappati. Verbi, parole e avvenimenti dal significato preciso in un contesto specifico e che tuttavia potrebbero non essere stati pronunciati o non essere accaduti. Così per dare un volto e un nome all’uomo che ha ucciso il 39enne Fabio Longoni e tentato di ammazzare il 41enne Daniele Conigiu (22 novembre 2017, le vittime si dirigevano all’ovile in località Santa Lucia tra Girasole e Villagrande Strisaili) diventa fondamentale interpretare e tradurre con precisione le conversazioni dell’indagato Fabio Fois con parenti e amici: cosa diceva in auto e al telefono al figlio Nicola, alla moglie Luisella e ad altre persone con cui parlava di Longoni e Conigiu? Quali termini aveva pronunciato in lingua sarda?

L’udienza a Cagliari

Argomento tanto importante che ieri a Cagliari l’udienza in Corte d’assise è stata dedicata alla testimonianza del perito nominato dai giudici e del brigadiere dei carabinieri che hanno trascritto i dialoghi ascoltati dagli investigatori nelle indagini. Relazioni divergenti in alcuni passaggi ritenuti essenziali dalla difesa (l’avvocato Marcello Caddori), dagli inquirenti (il procuratore Biagio Mazzeo) e dai legali di parte civile (Bruno e Paolo Pilia e Marzia Graziano), così il presidente Giovanni Massidda ha chiesto il confronto tra le due versioni e la contemporanea diffusione in aula degli audio, spesso coperti dal rumore del veicolo o, in alcuni casi, troppo flebili per essere uditi adeguatamente.

Il delitto e il movente

Il delitto era stato commesso a circa 200 metri dalla Provinciale 27: qualcuno da un punto poco più in alto rispetto alla strada aveva esploso una fucilata contro la macchina, che si era fermata a ridosso di un albero. Longoni e Conigiu, feriti, erano scappati ma solo il secondo era riuscito a salvarsi e poche settimane fa, in aula, ha indicato Fois come autore dell’omicidio. «L’ho riconosciuto per aspetto, corporatura, movimenti». Episodio legato in ipotesi alla scomparsa di due asini dell’imputato, rubati proprio da Conigiu e Longoni. Da qui la vendetta del proprietario, che però nega: a suo dire le bestie erano fuggite e lui neanche se ne era accorto.