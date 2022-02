Omicidio Giobbe, nipote dal gup 

Secondo l'accusa, forse per alcune divergenze sull'azienda agricola dove andava ad aiutarlo, aveva colpito lo zio, Esperino Giobbe, allevatore 73 enne di Orotelli con quindici bastonate al capo, uccidendolo. Ora il sostituto procuratore di Nuoro, Andrea Jacopo Ghironi, ha chiesto il rinvio a giudizio per Gian Michele Giobbe, l’allevatore di Orotelli (difeso dagli avvocati Lorenzo Soro e Mario Pittalis) accusato del delitto dello zio, trovato esanime nella tarda mattinata del 17 ottobre del 2020 nelle sua azienda di Valiche nelle compagne del paese. Giobbe, rinchiuso nel carcere di Badu e Carros dal giugno dell’anno scorso, comparirà davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Giacomo Ferrando, il prossimo 4 aprile. Il cugino Gian Mario resta indagato. Parti offese, la moglie e le figlie di Esperino, rappresentata da Giuseppe Mocci.

Il delitto

Inizialmente si pensò ad un incidente visto che uno dei vitelli era senza un corno. La morte venne scoperta in tarda mattinata. A trovare il cadavere i nipoti, andati a cercarlo nell’ovile. Immediata la chiamata al 118, ma all’arrivo dei soccorsi l’uomo era ormai già morto. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ottana e del Reparto operativo del comando provinciale di Nuoro. Diversi dettagli non convinsero gli investigatori, a cominciare proprio dalle ferite localizzate solo sul capo della vittima. Poi quegli schizzi di sangue ad alta velocità su una parete, che correvano ad oltre un metro e mezzo perpendicolari dal pavimento. I nipoti furono subito indagati.

La prova

Ad incastrare Gian Michele Giobbe era stata una macchia di sangue dello zio in uno scarponcino, dna repertato dopo le perquisizioni in casa dei nipoti alcune settimane dopo l’omicidio, Gian Michele finì in carcere, Gian Mario è tuttora iscritto nel registro degli indagati.