Omicidio di Orune, c’è sangue nell’auto dei gemelli indagati 

Il luminol ha fornito quelli che per ora sono semplici indizi: nelle auto di Mauro e Giuseppe Contena, allevatori di Orune, e su alcuni abiti che sono stati sequestrati nelle settimane scorse, sono state evidenziate tracce biologiche che potrebbero essere di sangue. Se si tratta di Dna umano saranno gli esami di laboratorio a stabilirlo.

I due allevatori, infatti, sono indagati tecnici per l’omicidio del vicino di pascolo, Mauro Antonio Carai, l’allevatore di 74 anni di Orune, massacrato a coltellate nella notte tra il 27 e il 28 agosto scorso, sul ciglio di una stradina distante non più di venti metri dalla Statale 389 nelle campagne del paese.

Il dubbio da fugare

Ieri di fronte al Gip del Tribunale di Nuoro, Teresa Castagna, si è svolto un incidente probatorio che è stato richiesto dal titolare dell’indagine, il sostituto Riccardo Belfiori, per sollecitare ai periti di analizzare quelle tracce e stabilire se sono davvero di sangue umano.

L’incarico

Gli indagati, i due gemelli Mauro e Giuseppe Contena, 51 anni, sono difesi dall’avvocato Luigi Esposito del Foro di Sassari e ieri non erano in aula per assistere al conferimento dell’incarico agli specialisti. A rappresentare la famiglia della vittima, invece, era presente il legale Pasquale Ramazzotti.

I due allevatori sono stati tra i primi a finire nelle indagini dei carabinieri del Reparto operativo di Nuoro e della compagnia di Bitti, perché erano vicini di pascolo di Carai, e in paese abitano a pochissima distanza dalla casa della vittima. Il Gip ieri mattina ha dato un mese di tempo al maresciallo del Ris, Gavino Piras, per svolgere le analisi di laboratorio che in questa fase si limiteranno prima di tutto a verificare se quel sangue sia umano e ad indicare a quanti profili genetici appartengano le tracce repertate anche sul luogo del delitto.

L’omicidio

Il cadavere di Carai era stato trovato su una strada sterrata nella notte tra il 27 e il 28 agosto scorso. A trovarsi sotto gli occhi il cadavere era stato uno dei suoi sette figli, preoccupato perché il padre non era ancora rientrato a casa. L’allevatore era stato ucciso con tantissime coltellate.

Sin dai primissimi momenti, l’ipotesi più accredita è stata quella di un delitto d’impeto: una violenta discussione degenerata e finita nel sangue. Il cadavere di Carai era a poca distanza dalla sua vecchia Punto, nella zona di Su Cumonale’e susu , a non più di una ventina di metri dalla Statale 389. Per il medico legale il delitto è avvenuto attorno alle 20.30. Un delitto apparso subito lontanissimo dalle logiche della faida e con alcune anomalie. All’interno dell’auto della vittima, infatti, non sono state ritrovate le chiavi. E per questo il perito dovrà svolgere accertamenti tecnici anche in quell’abitacolo. La speranza è che chi si è premunito di strappare le chiavi, abbandonando a terra l’anziano allevatore, abbia lasciato tracce all’interno.

A caccia di Dna

L’incidente probatorio voluto dagli inquirenti ha la funzione di anticipare l’acquisizione e la formazione di una prova già durante la fase delle indagini preliminari.

In questo caso, dunque, c’è la necessità di verificare se le tracce rilevate sono umane, considerato che gli indagati sono degli allevatori che spesso hanno a che fare con macellazioni di animali. Solo in una successiva fase, in caso di un riscontro positivo, si compareranno gli eventuali profili genetici estratti con quelli della vittima e degli attuali indagati.

