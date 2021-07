Omicidio Brigitte, il marito è libero 

Non mette piede nella sua casa di Narbolia da quando la polizia era andato a prelevarlo in via Cunzau de is Paras. Adesso, dopo due anni e mezzo, Giovanni Perria è completamente libero e può anche rientrare nella abitazione in cui ha vissuto con la moglie Brigitte Pazdernik fino all’ottobre 2018, quando la donna era svanita nel nulla e poi ritrovata senza vita. Ieri è caduto anche l’ultimo paletto: il giudice ha revocato la misura cautelare del divieto di dimora a Narbolia e Perria, condannato a 24 anni per la morte della moglie, non ha più alcun vincolo. Per il processo in Corte d’Assise d’Appello invece si dovrà aspettare l’8 ottobre.

L’udienza

Ieri a Cagliari la prima udienza del processo è stata subito rinviata per l’assenza del procuratore generale Giancarlo Moi. Il presidente della Corte Massimo Poddighe (a latere Alessandro Castello) ha quindi rinviato a ottobre dopo che l’avvocato difensore Antonello Spada ha chiesto la revoca della misura cautelare. La decisione del giudice è arrivata nella tarda mattinata di ieri e Perria, 80 anni, dopo il lungo periodo in carcere e i mesi a Nurachi, ora può rientrare a casa.

In quella villetta in cui secondo la Corte di Assise di Cagliari sarebbe avvenuto quell’episodio che avrebbe riacceso l’ossessione dell’ex emigrato in Germania per un presunto tradimento della moglie con il fratello. Spinto dalla gelosia, secondo i giudici ha ucciso la moglie «mediante annegamento» si legge nella sentenza del 2 novembre scorso. Sulla base degli elementi emersi prima nelle indagini, portate avanti dalla squadra mobile e dalla procura di Oristano, e poi nel processo, secondo i giudici la notte del 10 ottobre 2018 ci sarebbe stata una lite tra marito e moglie: una discussione innescata da un programma della Tv tedesca che, parlando di un tradimento, aveva risvegliato la gelosia e i demoni del passato dell’uomo. Perria avrebbe portato la moglie al mare e «approfittando dello stato di ebbrezza alcolica della donna e della sua sudditanza, l'avrebbe indotta a entrare in mare verso la sua tragica fine».

Il ricorso

Su questi punti è pronto a dare battaglia l’avvocato Spada che insiste sul fatto che non c'è alcuna prova che sia stato Perria a uccidere la donna. L'autopsia ha dimostrato che Brigitte è morta annegata: quando è entrata in acqua era ancora viva e sul suo corpo non ci sono segni di violenza né di strascinamento del corpo. Il legale insiste sull'ipotesi del suicidio e ricorda che era stata proprio la donna a Pasqua 2018 a confidare a una cara amica l’intenzione di farla finita, le aveva detto che stava studiando il modo per arrivare al mare e morire. Nel ricorso l’avvocato smonta punto su punto tutti i tasselli su cui è stato costruito l'impianto accusatorio ribadendo che mancano elementi certi ma ci sono solo sospetti di polizia giudiziaria. A ottobre la discussione e secondo round della battaglia giudiziaria, dopo la prima condanna del pensionato.

