Omaggio all’olio con la Camminata 

Fare una passeggiata fra gli ulivi è rivivere il rapporto primordiale dell'uomo con la natura e la storia delle comunità contadine e la loro cultura. Ma è anche confrontarsi con le possibilità offerte dalla risorsa olearia. Per questo anche la Giunta regionale ha aderito all'iniziativa pubblica “Camminata fra gli ulivi”, organizzata dell'associazione Città dell’olio, che si svolgerà domenica 30 ottobre in 170 Comuni italiani. Di questi, 22 sono in Sardegna.

Che cosa si farà

Il programma della giornata prevede percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi ed esperienze di raccolta delle olive. Le località sarde interessate sono Berchidda, Bosa, Escolca, Genuri, Giba, Ilbono, Ittiri, Masainas, Nuxis, Riola Sardo, Samatzai, Santadi, Seneghe, Serrenti, Siddi, Sini, Sorso, Uri, Usini, Ussaramanna, Vallermosa e Villacidro, ognuna con un suo percorso specifico, ad alta valenza sociale e ambientale.

La voce dell’assessora

Per l'assessora regionale Gabriella Murgia, «questa iniziativa rappresenta la migliore sintesi di un approccio legato alla sostenibilità, al rispetto delle ricchezze naturalistiche, alla lotta contro lo spopolamento delle zone interne. L'olio sardo ha raggiunto alti livelli di qualità, conquistando quote di mercato sempre più ampie e facendosi apprezzare da consumatori ed esperti. Al valore puramente economico di questo settore dinamico, ben rappresentato da prodotti di assoluta eccellenza, se ne associano altri di importanza vitale per il sistema agricolo nel suo complesso e, in generale, per il mantenimento dell’equilibrio ambientale. La Camminata tra gli ulivi – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – vuole richiamare l’attenzione verso temi che non possono essere slegati dalle attività del mondo politico e di quello economico, perché da essi dipende il futuro nostro e delle nostre generazioni».