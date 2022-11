Omaggio ai caduti delle Forze armate 

A rendere gli onori militari, la banda della Brigata Sassari. «Ogni anno, il 4 novembre, celebriamo la vittoria della Prima guerra mondiale, le nostre forze armate e il sacrificio del milite ignoto», ha commentato Truzzu. «Sono momenti importanti, la memoria è la capacità di un popolo di avere radici salde e di guardare al futuro con fiducia. Ricordiamo i nostri caduti e i volontari che partirono per amore della propria terra». Poi il sindaco ha dedicato un pensiero a chi opera nel volontariato: «L’Italia è una nazione generosa. I volontari lavorano nel sociale, nel mondo della cultura e della protezione civile. Anche i nostri militari donano sé stessi: sono in prima linea per la pace, per la sicurezza, sono a disposizione dei cittadini. Voglio ricordarli anche oggi per il bene che fanno a tutti noi».

La cerimonia solenne, il traffico impazzito per alcune ore a causa de lla chiusura di via Sonnino. La cerimonia in ricordo dei militari caduti in guerra in occasione della Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate ha regalato emozioni contrastanti alle autorità civili e militari e agli automobilisti, costretti a riversarsi nelle vie secondarie, intasandole. Inevitabili le proteste.

Alle 9,30 c'è stato l’Alzabandiera e, sulle note dell’inno del Piave, è stata deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti sardi della Prima guerra mondiale, al Parco delle rimembranze. Presenti il sindaco Paolo Truzzu, il prefetto Gianfranco Tomao, il Generale di Brigata Stefano Scanu (a capo del Comando militare esercito Sardegna), membri delle forze armate e di polizia, autorità religiose e associazioni combattentistiche.

Le parole di Truzzu

A rendere gli onori militari, la banda della Brigata Sassari. «Ogni anno, il 4 novembre, celebriamo la vittoria della Prima guerra mondiale, le nostre forze armate e il sacrificio del milite ignoto», ha commentato Truzzu. «Sono momenti importanti, la memoria è la capacità di un popolo di avere radici salde e di guardare al futuro con fiducia. Ricordiamo i nostri caduti e i volontari che partirono per amore della propria terra». Poi il sindaco ha dedicato un pensiero a chi opera nel volontariato: «L’Italia è una nazione generosa. I volontari lavorano nel sociale, nel mondo della cultura e della protezione civile. Anche i nostri militari donano sé stessi: sono in prima linea per la pace, per la sicurezza, sono a disposizione dei cittadini. Voglio ricordarli anche oggi per il bene che fanno a tutti noi».

Il saluto di Solinas

Anche il presidente della Regione Christian Solinas ha rivolto un pensiero di gratitudine e ammirazione agli uomini e alle donne in divisa, in particolare alla Brigata Sassari attualmente in forze in Qatar: «A tutte le Forze Armate, protagoniste di questa giornata va un pensiero e un ringraziamento sinceri. L’impegno quotidiano che i militari svolgono in favore della popolazione, unito all’operosità generosa dimostrata nel corso della pandemia e in ogni altra emergenza a supporto delle istituzioni civili, sono il segno tangibile e la migliore testimonianza di un servizio prezioso e fondamentale, presidio e garanzia di libertà e democrazia». Solinas ha ricordato che tutti i militari «sono quotidianamente impegnati nella ricerca e nella difesa della pace, nella tutela dell’ordine pubblico e dei più deboli. Quella di oggi è anche l’occasione per ricordare i caduti che hanno pagato con la vita gli ideali di democrazia e giustizia che oggi ci consentono di vivere in una società libera. A loro e alle loro famiglie va il mio pensiero sincero, unito a quello di tutta la Giunta regionale». Nel pomeriggio, la tregua dalla pioggia ha consentito l’esibizione della Banda della Brigata Sassari nel corso Vittorio Emanuele.

