Oltraggio, vigile denuncia il sindaco  

Quell’invito a fare il proprio lavoro non gli era andato giù. E poco importa se a richiamarlo al suo dovere era stato il sindaco Piero Casula. Il vigile urbano si era sentito offeso tanto più che al siparietto avevano assistito molti concittadini in piazza per il carnevale. Passato il clima effervescente di quei giorni di festa, l’agente aveva subito denunciato il primo cittadino che ieri mattina si è ritrovato dal giudice del Tribunale di Oristano per rispondere dell'accusa di oltraggio.

La storia

La vicenda risale al martedì grasso 2020. Era il 25 febbraio, il Covid sembrava ancora un nemico lontano e Bosa era nel pieno del divertimento tra maschere e musica. E proprio intorno ai decibel troppo alti ruota tutta la storia. Il sindaco aveva firmato un’ordinanza per vietare la musica in alcuni momenti della giornata: la mattina perché avrebbe coperto uno delle fasi più tipiche come s’Attittidu, il caratteristico lamento funebre e la sera, dopo le 17, perché era il momento di Giolzi. L’obiettivo dell’amministrazione comunale era garantire il divertimento nel rispetto della tradizione, evitando che la musica troppo alta potesse interferire con la manifestazione. Nel pomeriggio però in un locale del corso non era stata rispettata l’ordinanza, diverse segnalazioni erano arrivate in Comune e al sindaco che aveva già più volte chiesto l'intervento della polizia locale. Poco dopo il faccia a faccia con l'agente: il sindaco si stava spostando nel centro del paese quando aveva incontrato l'agente della polizia locale Davide Deriu. E lo aveva incalzato chiedendogli di far rispettare l'ordinanza di divieto. «Devi fare il tuo dovere, cosa che spesso non fai. Lascia quel cellulare e fai rispettare l’ordinanza» si legge negli atti del processo. Tutt’intorno bosani e turisti avevano assistito alla scena, qualcuno avrebbe anche applaudito il sindaco approvando il suo intervento. Di parere opposto invece il vigile urbano che non aveva minimamente gradito quelle frasi. L’agente si era sentito offeso da quel rimprovero e dai toni alti e, senza pensarci due volte, aveva quindi deciso di presentare una denuncia contro il primo cittadino sostenendo di essere stato oltraggiato. Inoltre aveva sostenuto che il sindaco fosse in un stato di alterazione dovuto all’alcol (anche se non c’era alcun elemento oggettivo per sostenere una tale posizione).

In Aula

Dopo i vari accertamenti, il fascicolo è finito in Procura e per Piero Casula è arrivato il rinvio a giudizio per oltraggio. Ieri mattina in Tribunale a Oristano, sarebbero dovuti essere sentiti i primi testimoni tra cui il vigile urbano Davide Deriu e uno dei carabinieri che aveva effettuato gli accertamenti e le verifiche. L'avvocato Guido Manca Bitti, che assiste il sindaco, ha però proposto di acquisire gli atti e andare direttamente alla discussione. Proposta accolta anche la pm Daniela Caddeo, così alla fine la giudice Elisa Marras ha deciso di rinviare il processo al prossimo 11 ottobre.

I commenti

Il sindaco Casula ieri era presente in Tribunale ma non ha voluto commentare la vicenda. «Nulla da dire», con serenità aspetterà gli sviluppi del processo che dovrebbe chiudersi in autunno.

RIPRODUZIONE RISERVATA