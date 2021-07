Ollolai, porte aperte alla Provenza 

«Abbiamo acquistato la casa a un euro, prima della pandemia. Poi, l’abbiamo ristrutturata: siamo partiti dal tetto, quindi siamo passati ai due balconi, alla terrazza, alla cucina, alle 4 camere e al soggiorno». Cyril Cortès non nasconde la sua gioia, racconta così la sua avventura a Ollolai che prende forma. Dalla Provenza alla Barbagia il passo è breve. «Questo paese assomiglia molto al nostro villaggio», aggiunge la moglie Carine: «Apriremo un b&b». Dopo gli olandesi e gli inglesi, il paese apre le porte ai francesi. «In questo modo vogliamo rilanciare le zone interne, i borghi, e contrastare la piaga dello spopolamento», assicura il sindaco, Francesco Columbu.

Gemellaggio virtuoso

Da una parte la Provenza, dall’altra la Barbagia con la sua natura incontaminata e la proverbiale ospitalità. E sullo sfondo il monte Palai. Ecco il quadretto che diffonde positività, nonostante l’emergenza sanitaria. Così, sebbene i piccoli paesi della Sardegna facciano registrare in molti casi un decremento demografico allarmante, alimentato dalla fuga dei giovani a caccia di sbocchi occupazionali, da tempo Ollolai sfrutta l’ingegno. Si apre al mondo, cerca soluzioni alternative per arginare la moria delle zone interne e investe sulla sua attrattività. «Siamo partiti con gli olandesi e il reality televisivo, ma il nostro progetto delle case a un euro non si ferma - dice il sindaco -, abbiamo intenzione di ampliarlo e migliorarlo».

Protocollo d’intesa

È stato siglato dal Comune con la società inglese “Its for Sardinia”. Chiari i fini. «L’accordo prevede un impegno d’acquisto di trenta case destinate a trenta persone di nazionalità inglese - racconta con orgoglio Columbu - rappresenta la seconda fase del progetto “case a un euro”, la sua evoluzione. La sostanziale differenza è che questi immobili saranno venduti a prezzo di mercato, non più a un euro». Il borgo montano rivive, va oltre la pandemia. Il sindaco conclude: «La ripartenza non è facile, ma ci proviamo in tutti i modi. Vogliamo e dobbiamo far rivivere i borghi come Ollolai. Crediamo che questa sia la strada giusta». (g. l.)

