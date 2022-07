Ollastu Resort, la guerra continua 

Indagine della Procura e ordini di demolizione del Comune di Olbia, un ampio settore dell’Hotel Ollastu Resort è al centro di un braccio di ferro (amministrativo e giudiziario) che vede in azione pm e personale del Corpo Forestale. Su ordine della magistratura è stato eseguito il sequestro penale di una decine di opere collegate funzionalmente al corpo centrale del resort. Gli agenti del Corpo Forestale di Olbia hanno eseguito il provvedimento che, va precisato subito, non ha determinato la chiusura dell’hotel e del resort Ollastu, regolarmente in funzione. Sono stati posti sotto sequestro due suite, opere in cemento armato, tettoie e altri immobili che, secondo la Procura di Tempio e il Comune di Olbia, sono stati realizzati senza autorizzazioni. Le società oggetto delle indagini sono la srl Arkadia e Toledo, degli imprenditori Matteo ed Edoardo Grillotti. Oltre alla Procura si occupa dei presunti abusi edilizi anche il Comune di Olbia, che ha già emanato le ordinanze di demolizione per parte delle opere sequestrate.

Il braccio di ferro

Lo splendido resort di Costa Corallina è al centro di una battaglia legale che vede da una parte la Procura e il Corpo Forestale e dall’altra la proprietà. Le società che controllano il resort olbiese ritengono che le opere poste sotto sequestro non siano abusive. Ad esempio, le suite sono state realizzate sulla base di progetti autorizzati dal Comune di Olbia. L’unico problema, stando agli atti delle indagini, potrebbe essere su una parte degli edifici, che, però, sono sotto sequestro.

Nei giorni scorso il caso è approdato anche davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Sassari. Il penalista Agostinangelo Marras, che assiste i titolari del resort, ha presentato un ricorso contro i provvedimenti adottati a Tempio. Il Riesame, nella sostanza, ha confermato l’impianto accusatorio e la tesi del Corpo Forestale di Olbia. Ma la proprietà ha comunque ottenuto il dissequestro di una minima parte delle opere, in particolare quelle realizzate prima del 2015. La zona è ricompresa nella fascia di massima tutela per la sua distanza dal mare, i titolari del resort ritengono di avere agito nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni a tutela del paesaggio. Le ordinanze di demolizione del Comune di Olbia sono congelate in attesa degli sviluppi della vicenda. La proprietà sta agendo anche sul piano amministrativo.

Controlli e sequestri