Olivicoltori uniti per rinascere 

Parte da Cuglieri il piano post-incendio di rigenerazione del Montiferru e delle attività agricole. Cuglieri è il Comune che ha avuto i danni maggiori dall’incendio di fine luglio. Oltre l’80% delle aree coltivate a ulivo: oltre 600 ettari, circa 60mila piante, di cui molte secolari sono andate in fumo. Più di 1000 ettari di uliveti sono stati distrutti nel Montiferru, oltre Cuglieri nei territori di Sennariolo, Tresnuraghes e Scano Montiferru. Un’ economia consolidata spazzata via dal fuoco insieme alle storie di vita di anziani olivicultori mortificati da questo disastro. Ma la popolazione agricola sta reagendo, con spirito di abnegazione, con coraggio, per dare ancora una speranza ai giovani, che riceveranno il testimone delle imprese agricole che verranno: per questo è nato il Comitato Olivicoltori, senza scopo di lucro e apolitico, per la ricostruzione degli uliveti, della selvicoltura e apicoltura.

Il Comitato

È un piano ambizioso che è nato in sordina, lontano dai riflettori delle assemblee politiche e pubbliche, ma che già ha attratto parecchi imprenditori agricoli e giovani, che vogliono ripartire con decisione e innovazione. Coordinerà, sosterrà e tutelerà gli imprenditori con partita iva e anche quelli senza, i cosiddetti hobbisti. L’intento è la rigenerazione del territorio, partendo dalla principale attività olivicola, ma investendo tutto il paesaggio agrario circostante. Il Comitato che si sta costituendo sarà formalizzato da un atto notarile perché «vuole interloquire e collaborare con gli enti privati e pubblici, ovviamente con la collaborazione dei Comuni del Montiferru e Planargia. È un movimento trasversale nato dal basso, senza gerarchie per ora, che si avvarrà di figure professionali di alto profilo che andranno a costituire il comitato tecnico-scientifico», spiega PierPaolo Arca, 72 anni, capo panel del Premio Nazionale Olio Montiferru, uno dei promotori del Comitato con Giorgio Zampa agronomo di Cuglieri. Il Comitato parteciperà a bandi e finanziamenti europei e del Piano di Sviluppo Rurale per attingere risorse per la ricostruzione. Il modello di rigenerazione cui si sta facendo riferimento è quello del post Xilella in Puglia, coordinato dal professor Paolo De Castro.

La pulizia

In attesa del passaggio notarile intanto gli aderenti al Comitato si sono già mossi con la pulizia dei terreni prima del nuovo re-impianto di ulivi: la cippatura che attraverso la macinazione delle piante morte e delle fronde danneggiate riconsegnerà al terreno sostanza organica indispensabile per la ripresa vegetativa, ma anche in funzione di assetto idrogeologico, i terreni bruciati avranno così una nuova pacciamatura e l’acqua piovana non dilaverà. Altra questione che il comitato sta affrontando è la razionalizzazione delle risorse idriche, con una nuova infrastrutturazione idraulico-forestale, tra cui sistemazione e pulizia dei corsi d’acqua e approvvigionamento della risorsa idrica per le colture.

«Vogliamo dare un contributo alla collettività, per far rinascere il Montiferru, e costruire opportunità lavorative per i giovani. Vogliamo che questo disastro sia un nuovo punto di partenza per una nuova olivicoltura», aggiunge Arca.

