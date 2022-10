Olive, l’oro verde è tutto rosa 

Ci vuole coraggio ad abbandonare il lavoro di una vita per lanciarsi in una nuovo progetto. È rischioso, soprattutto se non si è più tanto giovani. Ma Antonio Tangianu e sua moglie Angela lo fecero. Era il 2000 e avevano rispettivamente 53 e 47 anni. Da coltivatori diretti ad artigiani dell’olio, per ascoltare il richiamo di una vecchia passione e, più di ogni altra cosa, regalare un futuro alle loro figlie. «L’amore per il mestiere nasce in mio padre da ragazzino, quando a 15 anni aveva lavorato per la prima volta in un frantoio di un paese vicino. È rimasto affascinato dalla trasformazione di questo prodotto», racconta Stefania Tangianu, 39 anni.

Impresa

Dopo una vita dedicata all’agricoltura, decidono di reinventarsi partendo da zero. «A Lotzorai c’era un frantoio chiuso da anni. I nostri genitori hanno deciso di acquistarlo e ci hanno coinvolto in questa nuova avventura, raccontandoci ogni aspetto del mondo della frangitura», ricordano le sorelle Tangianu. Le sorelle sono cinque, ma nel 2000 in casa erano in tre: Stefania, Licia e Veronica, queste ultime di 34 e 31 anni. Sono proprio loro che frequentano tutti giorni il frantoio, assistono alle varie procedure e col tempo cominciano a studiare la normativa. E sono loro che, dopo alcune esperienze di lavoro e studio, decidono di rientrare a Lotzorai per prendere in mano l’azienda avviata dai genitori.

Pronti, via

«Con le mie sorelle, nel 2020, abbiamo deciso di creare una piccola cooperativa – racconta Stefania - Mio padre era già andato in pensione, nostra madre era appena stata pensionata, i tempi erano maturi e dovevamo fare una scelta: era giusto che prendessimo noi in mano il frantoio». Cambio della guardia: riparte un’impresa tutta al femminile che continua la tradizione familiare. «Questo è un lavoro molto particolare, da un certo punto di vista anche pesante. Ci sono dei passaggi che abbiamo rimodulato e studiato nell’ottica della sicurezza sul lavoro, riducendo i carichi per tutti. Ci sentiamo supportate, grazie ai corsi di formazione sul territorio», spiegano. Quest’estate Lotzorai è stata inserita nel prestigioso circuito nazionale delle Città dell’Olio. «Questo ci spinge ancora di più a portare avanti il nostro progetto». Sta per partire la nuova campagna olearia, le previsioni non sono buone, ma le ragazze Tangianu non mollano mai.