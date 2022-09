Olio sulle panchine contro la malamovida 

«Degrado che si aggiunge al degrado, solo questo rappresenta questa discutibile trovata», sostengono alla Marina. Una risposta dura e decisa, dopo mesi di richieste di intervento che non hanno evidentemente risolto il problema del baccano, di chi la sera e fino a notte fonda non riesce più a riposare ma non intende neppure rinunciare alla protesta. «Come comitato e insieme alle altre associazioni che operano alla Marina stiamo tentando di richiamare l’attenzione sulle condizioni insopportabili del rione, ma invece di essere ascoltati stiamo passando per essere noi gli intolleranti. Per questo qualcuno sta erroneamente tentando di agire individualmente», sostiene Sandra Orrù, presidentessa di “Apriamo le finestre alla Marina”.

«L’esasperazione può creare mostri». Il blitz “fai da te” in piazza Sant’Eulalia per mettere fine alle notti brave dei ragazzi che si sono impadroniti del quartiere mettendo a dura prova la pazienza dei residenti con urla, baccano, eccesso d’alcol e a volte risse fino a notte fonda, ha spaccato il quartiere. E non ha trovato molti consensi il gesto di chi ha deciso di passare alle vie di fatto spargendo un’incredibile quantità di olio usato sui muretti delle aiuole utilizzati come panchine «dai gruppi di giovani scalmanati».

Il commento: «Gesto comprensibile, non certo giustificabile», avvertono alcuni proprietari di case accanto alla chiesa, anche questa presa di mira con scritte sui muri e tanta sporcizia lasciata negli angoli dell’edificio di culto.

Le reazioni

«Degrado che si aggiunge al degrado, solo questo rappresenta questa discutibile trovata», sostengono alla Marina. Una risposta dura e decisa, dopo mesi di richieste di intervento che non hanno evidentemente risolto il problema del baccano, di chi la sera e fino a notte fonda non riesce più a riposare ma non intende neppure rinunciare alla protesta. «Come comitato e insieme alle altre associazioni che operano alla Marina stiamo tentando di richiamare l’attenzione sulle condizioni insopportabili del rione, ma invece di essere ascoltati stiamo passando per essere noi gli intolleranti. Per questo qualcuno sta erroneamente tentando di agire individualmente», sostiene Sandra Orrù, presidentessa di “Apriamo le finestre alla Marina”.

I timori

Ora il rischio è che la situazione degeneri e che le reazioni possano essere più intolleranti degli stessi episodi di disturbo messi in atto nei fine settimana (e non solo) da ragazzi e ragazze che frequentano Marina. Comportamenti che spesso degenerano per qualche birra di troppo ma anche per abuso di superalcolici. È accaduto più volte, quest’estate e già l’anno scorso, che i tentativi di riportare alla calma i giovani abbiano scatenato reazioni opposte, surriscaldando gli animi e rischiando che dalle parole si passasse alle vie di fatto. Come era accaduto a qualche residente, come aveva dovuto sopportare il titolare di un ristorante.

Le indagini

Dei muretti-panchine imbrattati con l’olio si sta occupando adesso anche la Polizia municipale. «Stiamo verificando se questa azione ingiustificabile sia stata ripresa dalle telecamere, resta la gravità del gesto che ha soltanto provocato seri danni ai muretti delle aiuole», spiega il comandante della Polizia municipale, Guido Calzia. Non sarà facile risalire al responsabile. In piazza Sant’Eulalia, venerdì mattina e ancora ieri, le persone che attraversavano la piazza si soffermavano a guardare le pietre imbrattate da quella strana sostanza.

Lo sconcio

«Pipì, questi ragazzi stanno trasformando la piazza in una latrina, non hanno più rispetto neppure della chiesa», ha commentato una donna anziana mentre scendeva la scalinata con le buste della spesa. Quella chiazza scura non era urina, ma olio: litri e litri d’olio usato che avevano macchiato il granito e colavano fino alla pavimentazione di piazza Sant’Eulalia.

