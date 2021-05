Olio straniero, l’invasione continua 

L’oro di Sardegna è sotto attacco. Non è infatti bastata l’emergenza sanitaria ad arrestare l’entrata di tonnellate di olio straniero in Italia. Anzi, l’aumento dei consumi domestici durante i vari lockdown, a discapito di quelli del settore della ristorazione, ha aperto le porte della grande distribuzione a milioni di litri da oliveti oltre confine, costringendo la Coldiretti a lanciare l’ennesimo allarme ai consumatori.

L’associazione agricola, sulla base di una ricerca di mercato condotta dal portale di comparazione prodotti “il Salvagente”, secondo la quale, dice l’associazione: «Ben 7 miscele di oli stranieri venduti come extravergini sui 15 analizzati al panel test sono risultati essere dei semplici oli di oliva vergine».

Un fenomeno inquietante che minaccia l’altissima qualità delle materie prime sarde, che rischiano di essere oscurate da prodotti venduti a prezzi stracciati. «Le bottiglie di olio straniero presenti sugli scaffali di supermercati, negozi e discount– prosegue Coldiretti – sono aumentate del 5% nell’ultimo anno superando quota 700 milioni».

L’ultima annata

Eppure in Sardegna ci sarebbe più di un motivo per guardare al futuro con ottimismo: l’ultima annata ha riservato una produzione più che accettabile. I prezzi, inoltre, hanno fatto registrare una crescita, tanto da aumentare significativamente i margini di guadagno per le oltre 30mila aziende sarde.

«La quasi totalità dell’olio prodotto lo scorso anno nell’Isola è stato venduto – spiega l'agronomo di Apos, Nicola Garippa – ma non per questo motivo mancano le criticità». L’aumento medio dei prezzi per gli oli locali di qualità ha infatti reso più competitivi i concorrenti stranieri (Spagna, Grecia e Tunisia in testa) che possono garantire quotazioni molto più basse, confidando che la minore qualità venga messa da parte. «Le importazioni di oli stranieri proseguono spinte da una richiesta crescente e da prezzi concorrenziali», dice ancora l’esperto.

Potenzialità

L’altro lato oscuro del settore e l’enorme discrepanza che c’è tra la produzione e la richiesta. In Sardegna gli acquisti annuali di olio di oliva non a caso sfiorano il quadruplo rispetto alle produzioni dei frantoi. «Il comparto regionale è come un motore che funziona con la metà dei cilindri», sottolinea Garippa. «Abbiamo potenzialità enormi, alla luce proprio dell’aumento della richiesta globale». Il successo mondiale e crescente della dieta mediterranea ha non a caso diffuso nel mondo i benefici dell’olio di oliva extravergine che rischiano di essere sfruttati dai nostri concorrenti. «In pochi anni l’Isola ha la possibilità di raddoppiare le produzioni di olio», conclude l’agronomo. «Non servirebbero grandi piani a lungo termine, ma interventi mirati, tanto per fare uno dei tanti esempi possibili, su potature e concimazioni. Misure che aumenterebbero la resa permettendoci di venire incontro alle richieste di mercato. Non dico che riusciremmo a soddisfarle tutte, ma di sicuro, con più disponibilità di prodotto, eviteremmo che il consumatore al supermercato scelga prodotti stranieri rispetto a quelli territoriali».

