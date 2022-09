Olio, stagione di ottima qualità 

Si prospetta un’annata discreta quella dell’olivicoltura sarda che ha già preso il via nel Sud Sardegna con l’apertura dei primi frantoi. Problemi solo per l’Ogliastra, penalizzata da fattori climatici. È quando emerge da un primo report di Coldiretti Sardegna sui monitoraggi di Apos, l’Associazione dei Produttori Olivicoli Sardi. “Si annuncia una stagione a macchia di leopardo”, spiega Ettore Crobu, agronomo e docente di Scienze Agrarie. «Nel Nuorese e in Ogliastra purtroppo la produzione sarà scarsa, mentre nel Sassarese e Nurra è buona, come nel centro Sardegna e nel Cagliaritano. In linea generale sarà una stagione media. Le ultime piogge hanno favorito gli oliveti non irrigati aumentando la resa in qualità e in quantità»”.

«Sarà un’annata con elevate qualità – afferma il responsabile di Apos, l’agronomo Nicola Garippa –. Le alte temperature estive hanno fatto soffrire le piante ma sono state letali per le larve della mosca olearia e questo ha evitato i trattamenti». Dal punto di vista quantitativo «dopo le prime stime negative l’annata è migliorata nel corso della stagione. Non ci sono picchi produttivi – prosegue Garippa - e non è una stagione di carica ma possiamo classificarla ordinaria in tutto il territorio regionale. L’incognita è il caro energia – dice -. La paura è quella degli elevati costi energetici che potrebbero incidere sui costi di produzione».

Timore è confermato da Roberto Pero e Alberto Zurru, produttori di Villacidro e Gonnosfanadiga: «Preoccupa l’aumento del costo di produzione. Quest’anno il prezzo potrebbe salire di 6/8 euro al quintale per la sola molitura che si ripercuoterà sul prezzo al dettaglio».

«Sarà una via di mezzo tra le due passate stagioni», spiega Andrea Loriga, titolare di un’azienda biologica di Siniscola. «Quest’anno a prevalere sarà la qualità. Abbiamo olive belle e sane che non sono state attaccate dalla mosca olearia e non sono state investite dalle grandinate di agosto».

Un quadro simile si registra tra Ittiri e Olmedo, dove Baingio Delogu, responsabile Confagricoltura del settore olivicoli di Sassari e Olbia-Tempio, coltiva bosana e semidana. «La scorsa primavera – dice – abbiamo avuto una buona fioritura ma il caldo di maggio ha interrotto il processo . Quest’anno, anche grazie alle ultime piogge, dovrebbe andare molto meglio».