Olio bollente sui cuccioli randagi 

«Quando ho visto i due cuccioli ridotti così mi si è spezzato il cuore, soprattutto al pensiero qualcuno abbia potuto fare una cosa del genere. Ho subito pensato che qualcuno gli avesse lanciato qualcosa, forse dell'acido o qualche altra sostanza». Comincia così il racconto di Veronica Petrini, la ragazza che è riuscita a recuperare due cagnolini randagi gravemente ustionati e a consegnarli ai vigili urbani.«Abito in una zona al confine con Sa cora 'e sant'Antoi e ho un ampio giardino senza cancello. Circa dieci giorni fa ho iniziato a sentire guaiti vicino a casa: mi sono affacciata alla finestra e ho visto prima due, poi tre e infine cinque cagnolini che vagavano fra casa mia e la campagna vicina. Mia cognata ha allertato i barracelli; sono venuti a fare un giro ma non sono riusciti a prenderli perché si nascondevano fra le siepi in campagna. Ho cercato di avvicinarli per dargli da mangiare: tornavano ogni giorno ma subito scappavano via. Stavano bene».

L’atto criminale

Dopo qualche giorno però i cagnolini sono spariti dalla zona per ricomparire a inizio settimana ridotti in quel modo da una mano criminale e disumana che ha gettato loro del liquido bollente addosso. «Il cucciolo marrone era completamente sfregiato e anche il nero aveva ustioni sulla schiena. Ho subito chiamato i vigili, gli ho detto che in qualche modo li avrei recuperati. Di cinque sono tornati in tre, uno purtroppo non ce l'ha fatta. Gli altri due li ho visti passare nella campagna un paio di giorni dopo, mi pare stessero bene. Ho anche cotto una fettina per farli avvicinare e poterli recuperare ma non si sono fatti più vedere».

La salvezza

Da giovedì i due fratellini, maschio e una femmina, sono al sicuro al canile municipale Villa Bau. La responsabile , Elena Pisu, li ha già fatti visitare e iniziato le terapie: «Hanno circa 3 mesi, ci sono stati portati dal servizio di cattura della Asl su richiesta dei vigili urbani. Appena li ho visti li ho portati in clinica, anche se date le loro condizioni sarebbero dovuti andare al primo soccorso e solo dopo in canile. Il veterinario ha riscontrato ustioni da liquido bollente, olio con ogni probabilità. Ora sono sotto terapia antibiotica e cicatrizzanti. La femminuccia ha una brutta lesione corneale, è probabile che resti cieca da un occhio. Come ogni randagio, sono anche infestati da parassiti e pulci. Si fanno medicare con facilità e si stanno riprendendo». I due cuccioli saranno adottabili non appena si rimetteranno in forze.