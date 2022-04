Olbia, vittoria e playoff 

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Arboleda, Brignani, Travaglini, Pinna (41’ st Renault); Lella (33’ st Giandonato), La Rosa (41’ st Boccia), Ladinetti (20’ st Belloni); Biancu (20’ st Chierico); Udoh, Ragatzu. In panchina Van Der Want, Emerson, Perseu, Occhioni, Finocchi, Saira, Manca. Allenatore Canzi.

Olbia 3

Grosseto 1

Grosseto (3-5-2) : Barosi (34’ st Fallani); Gorelli, Cretella, Siniega; Raimo, Rabiu (1’ st Artioli), Saporiti, Piccoli (9’ st Bruzzo), Mauceri (34’ st Tiberi); Capanni, Arras (27’ st Scaffidi). In panchina Semeraro, Marigosu, Di Meglio, Salvi, Nocciolini. Allenatore Maurizi.

Arbitro: Longo di Cuneo.

Reti: nel primo tempo, 6’ Ragatzu, 25’ Udoh, 33’ Arras, 37’ Biancu.

Note: ammoniti Biancu (O), Piccoli e Cretella (G). Recupero 0’ pt-3’ st. Spettatori 725.

Vittoria e playoff, obiettivo stagionale raggiunto. L’Olbia batte il Grosseto all’ultima di campionato e conquista gli spareggi promozione da nona in classifica grazie ai magri risultati delle antagoniste. La squadra di Canzi debutterà domenica 1° maggio sul campo dell’Ancona Matelica, che ha chiuso da sesta nel girone B. Intanto, si gode lo storico traguardo centrato al “Nespoli” e maturato nel primo tempo: al 6’, Ragatzu porta avanti i suoi servito in profondità da Biancu. Il raddoppio lo firma Udoh al 25’ su assist lungo del quartese, agganciandolo a quota 13 reti nella classifica dei marcatori dell’Olbia. Il Grosseto accorcia le distanze con l’ex Arras su pallone spiovente superata la mezz’ora, ma al 37’ arriva il tris dei bianchi, siglato da Biancu dalla triangolazione con Ragatzu e Udoh.

Una festa

I galluresi non mollano mai e nella ripresa sfiorano il 4-1 con Brignani dagli sviluppi di una punizione calciata da Ladinetti (14’) e, poi, con Udoh e Arboleda dal piazzato di Ragatzu (19’). A seguire i due gol annullati ai maremmani per fuorigioco al 25’ e al 30’, in mezzo la traversa colpita dalla distanza dal neo entrato Artioli: a soccombere senza lottare gli ospiti non ci stanno, invitati a nozze da un’Olbia che potrebbe tramortirli con Udoh e Chierico e non ne approfitta. Ma va bene così: al triplice fischio è festa grandissima.

