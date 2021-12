Olbia, una sconfitta che fa male 

Olbia (3-4-1-2) : Van der Want; Brignani, Boccia, Emerson; S. Pinna, Lella, La Rosa (25’ st Giandonato), Travaglini (25’ st Palesi); Biancu; Mancini (17’ st Occhioni), Udoh. In panchina Tornaghi, Pisano, Renault, Sanna, Belloni, G. Pinna. Allenatore Canzi.

Vis Pesaro 1

Olbia 0

Vis Pesaro (3-4-1-2) : Farroni; Pellizzari, Gavazzi, Cusumano; Saccani, Astrologo (15’ st Marcandella), Coppola, Rubin (35’ st Giraudo); Rossi (15’ st Gucci); De Respinis (35’ st Cannavò), Tonso (42’ st Piccinini). In panchina: Piersanti, Manetta, Pinelli, Di Sabatino, Carnicelli, Accursi, Eleuteri. Allenatore Banchini.

Olbia (3-4-1-2) : Van der Want; Brignani, Boccia, Emerson; S. Pinna, Lella, La Rosa (25’ st Giandonato), Travaglini (25’ st Palesi); Biancu; Mancini (17’ st Occhioni), Udoh. In panchina Tornaghi, Pisano, Renault, Sanna, Belloni, G. Pinna. Allenatore Canzi.

Arbitro : Vergaro di Bari.

Reti : nella ripresa, 37’ Cannavò.

Note : ammoniti Gucci (V), La Rosa, Travaglini, Brignani ed Emerson (O) . Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 700 circa.

Alla vigilia del match con l’Olbia, l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini aveva posto l’accento sul fatto che l’avversario prendesse gol soprattutto nel secondo tempo. Una sottolineatura che ha trovato conferma sul campo, dove la squadra di Max Canzi ha ceduto 1-0 al 37’ della ripresa. Punita in dirittura d’arrivo, ancora una volta.

Le ragioni di un ko

Stavolta da Cannavò, un subentrato, dopo 2’ dal suo ingresso sul terreno di gioco. Altro argomento della sfida della 17ª giornata di Serie C, giocata ieri al “Benelli”: i cambi. I padroni di casa, che non vincevano da 5 turni, li avevano, ciò che gli ha permesso di svoltare dopo l’intervallo con l’innesto, in particolare, di Marcandella, capace di vivacizzare la manovra e servire a Cannavò l’assist della vittoria. Così ai galluresi, rimaneggiati per contro dalle assenze, e ridimensionati nel potenziale dai forfait di Ragatzu (motivi personali) e Chierico (infortunio), non è bastato un buon primo tempo per strappare punti a un antagonista rognoso, ma tutt’altro che irresistibile. Bianchi subito al tiro con Pinna, murato da un difensore avversario e disinnescato in ribattuta da Farroni: gli esterni dell’Olbia, riproposta nel 3-4-1-2 vincente col Pontedera la settimana prima e speculare alla Vis Pesaro, sono particolarmente attivi davanti.

Primo tempo

L’assenza di Ragatzu pesa. Mancini, che lo sostituisce, fa quello che può: bene appostato al 21’, si vede sbarrare la via del gol da Gavazzi, lesto a intercettare il suggerimento in area di Udoh. Alla mezz’ora, da rimessa laterale di Emerson, Travaglini testa di nuovo i riflessi di Farroni, promosso a pieni voti e al bis, a stretto giro, sulla sortita di Biancu. Quanto ai marchigiani, nel primo tempo si registra la conclusione alta di Saccani al quarto d’ora e l’incornata, senza fortuna e “viziata” da un fallo d’attacco, di Cusumano prima dell’intervallo. La seconda parte della gara si apre sulla punizione fuori misura di Saccani, a cui replica La Rosa mandando a fil di palo prima del 10’. Poi, irrompono i cambi della Vis Pesaro. Le avvisaglie arrivano subito: al 16’ Brignani si immola su Marcandella, al 21’ l’arbitro annulla la rete di Gucci, da ripartenza, per fallo in attacco. I padroni di casa insistono: al 23’ ci prova ancora Saccani, alto sopra la traversa.

La resa nella ripresa

Mentre dietro Farroni fa buona guardia (decisivo su Udoh alla mezz’ora), davanti i pesaresi continuano a bussare alla porta di Van der Want. Che alla fine cede, su micidiale ripartenza di Marcandella finalizzata da Cannavò. Sul gol annullato a Udoh allo scadere per un fuorigioco molto evidente cala il sipario: Olbia sconfitta, per la nona volta, e rimandata alla prova di maturità. Domenica al “Nespoli” con la Fermana non sono ammessi (altri) passi falsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata