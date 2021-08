Olbia, una “big” per capire 

Olbia. Oggi, in casa della big Pescara nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C (ore 20.45), per l’Olbia si preannuncia un battesimo di fuoco.

Prima stagionale

Contro un avversario che la squadra di Max Canzi incontrerà anche in campionato, il difficile debutto stagionale servirà quantomeno a capire di che pasta è fatta la nuova Olbia. «Ci troveremo di fronte una delle formazioni più forti della C, sia perché si tratta di una squadra retrocessa, sia per l'importanza e la tradizione della piazza», esordisce il tecnico dei bianchi presentando il match dello stadio “Adriatico-Cornacchia”. «L'allenatore Auteri ha un'esperienza notevole e conosce la categoria, ma in campo scenderemo per giocarcela: abbiamo raggiunto uno stato di forma dignitoso ma non ancora ottimale, specie nella tenuta sui 90’, ma è normale in questo periodo non essere al top», aggiunge Canzi. «Stiamo lavorando e curando tutti gli aspetti tattici e le fasi di gioco: l'impianto della squadra è stato mantenuto e questo sta agevolando il lavoro, mentre i nuovi giocatori si stanno ambientando molto bene».

Obiettivi

La prima di Coppa Italia sarà un buon test per il campionato, al via il 29 agosto con la gara casalinga con la Pistoiese (si gioca alle 20.30). «Il Girone B è ricco di blasone, tradizione e valori, l'Olbia porterà i propri consapevole della propria forza e dei limiti che andranno superati: presto capiremo il nostro valore, ma l'idea è di provare a fare meglio dello scorso anno, anche se non sarà facile», spiega ancora l’allenatore dei bianchi, che contro il Pescara dovrà rinunciare allo squalificato Palesi. Presente, invece, Biancu. «È bello riaverlo con noi», commenta in chiusura Canzi. «Lui e Palesi sono giocatori molto diversi per caratteristiche, possono giocare insieme ed entrambi in più ruoli del centrocampo: per noi è importante aumentare le frecce a disposizione».

Probabile formazione

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Arbole- da, Boccia, Emerson, Travagli- ni; Lella, Giandonato, Biancu; Chierico; Udoh, Ragatzu. Allenatore Max Canzi.

