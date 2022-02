Olbia, un punto insipido  

Viterbese 0

Viterbese (3-5-2) : Fumagalli; Semenzato, Ricci, Marenco; Calcagni, Mungo (29’ st Pavlev), Megelaitis, Adopo (19’ st Iuliano), Urso (35’ st Maffei); Volpicelli (35’ st Polidori), Bianchimano (19’ st Murilo). In panchina Bisogno, Polito, Martinelli, D’Uffizi, Aromatario, Carannante, Alberico. Allenatore Rossi (Punzi squalificato).

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Brignani, La Rosa, Emerson; Pinna (36’ st Giandonato), Lella (36’ st Occhioni), Chierico (18’ st Ladinetti), Travaglini; Biancu; Saira (18’ st Ragatzu), Udoh. In panchina Van der Want, Perseu, Mancini, Pisano, Belloni, Sanna, Manca. Allenatore Canzi.

Arbitro : Costanza di Agrigento.

Note : ammoniti Pinna e Giandonato. Recupero 0’ pt-4’ st.

Un altro punto in trasferta. Dopo l’1-1 con l’Imolese, l’Olbia rimedia uno 0-0 contro la Viterbese. Ma il pareggio colto contro la vice cenerentola del torneo nel recupero della 22ª giornata ha un sapore molto diverso da quello di domenica in Romagna.

Ancora un pari

Nell’infrasettimanale dello stadio “Rocchi” va in scena una partita avara di emozioni. Con tutte le attenuanti del caso, tra le quali il fatto che per la squadra di Max Canzi (che fuori non vince dal 19 dicembre) si tratti della seconda trasferta in 4 giorni, la gara non decolla mai. Per demerito più che per merito delle due contendenti, anche se l’Olbia ci prova di più. Nel primo tempo si registra un’occasione per parte: il bel destro a giro dal limite di Biancu, che al 18’ Fumagalli devìa in angolo, e la conclusione di Volpicelli che a ridosso dell’intervallo impegna Ciocci. Il bomber della Viterbese chiamerà in causa il portiere dell’Olbia anche a metà ripresa. Il resto della sfida sono palle sprecate dai galluresi, poco precisi sotto porta con Udoh, La Rosa, Pinna, Brignani e Lella, e gli insidiosi traversoni della Viterbese, che con Semenzato e Mungo porta lo scompiglio nell’area presidiata da Ciocci. Male Saira, preferito a Ragatzu in avvio.

In&Out

A 10’ dalla fine si rivede anche Giandonato, escluso da Canzi nelle precedenti due partite per scelta tecnica. Intanto, domenica a Olbia c’è l’Aquila Montevarchi. Altro scontro salvezza.

