Olbia, un pari incolore 

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Brignani (33’ st Boccia), Pisano, Emerson; Renault (17’ st Ladinetti), Chierico (17’ st Lella), La Rosa (39’ st Mancini), Travaglini; Biancu; Udoh, Ragatzu. In panchina Van der Want, Pinna, Giandonato, Perseu, Belloni, Occhioni, Saira, Manca. Allenatore Canzi.

Olbia 0

Siena 0

Siena (3-4-1-2) : Lanini; Crescenzi, Dumbravanu, Favalli; Laverone, Pezzella (35’ st Bani), Guillaumier, Guberti; Cardoselli; Caccavallo, Ardemagni (35’ st Fabbro). In panchina Mataloni, Bastianello, Terigi, Farcas, Zaccone, Bianchi, Meli. Allenatore Padalino.

Arbitro : Zucchetti di Foligno.

Note : ammoniti Emerson, Brignani, Chierico, Ladinetti (O), Pezzella e Ardemagni (S). Recupero 0’ pt-3’ st. Spettatori 250.

Olbia. La voglia di vittoria resta sulla carta: col Siena, al termine dello scontro diretto della 33ª giornata di Serie C, l’Olbia non va oltre lo 0-0. Ma più che dall’avversario (e viceversa) la squadra dell’ex Max Canzi è frenata dal meteo. Campo pesante per la pioggia, vento e freddo caratterizzano il pomeriggio del “Nespoli”, con buona pace delle ambizioni delle parti e dei tentativi di giocare una partita “normale”, che si rivelerà alla fine avara di emozioni. Il primo tempo se ne va tra un intervento per parte, vedi l’uscita di Lanini sul calcio d’angolo di Emerson e i pugni con cui Ciocci si oppone a Caccavallo, che al 19’ impegnerà ancora il portiere di casa, in due tempi, dalla distanza, il lob smarcante di Ragatzu per Udoh, anticipato in area da Lanini (21’), e l’uno-due La Rosa-Ragatzu, con incornata del primo a lato (31’). Cardoselli grazia Ciocci da buona posizione a inizio ripresa, replica Biancu mandando sopra la traversa (10’), dunque Ragatzu a fil di palo (18’).

Occasione sciupata

Parte il valzer delle sostituzioni, a pochi minuti dalla fine Canzi inserisce Mancini per La Rosa, giocandosi il tridente come ultima carta per vincere. Ma il pericolo corre dalle parti di Ciocci, che a ridosso del recupero non trattiene sulla conclusione di Caccavallo, regalando al Siena il corner sul quale salverà poi lo 0-0 sulla battuta dello stesso numero 10 ospite. «Avremmo voluto fare qualcosa di più: ci abbiamo provato, però non ci siamo riusciti», dice Canzi. «Non credo sia stata una bella partita da vedere, ma gare così, che puoi sbloccare solo con un episodio, bisogna essere bravi anche a non perderle».

