Olbia, un pari agrodolce 

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Brignani, Pisano, Travaglini; Arboleda, Lella, Chierico (30’ st Ladinetti), Pinna; Biancu (30’ st Occhioni); Udoh (39’ st Mancini), Ragatzu. In panchina Van der Want, Sanna, Giandonato, Belloni, Perseu, Saira, Manca. Allenatore Canzi.

Gubbio 1

Olbia 1

Gubbio (4-3-1-2) : Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini; Sainz-Maza (32’ st Francofonte), Malaccari, Bulevardi (10’ st Cittadino); Arena; Spalluto, Sarao (10’ st Mangni). In panchina Meneghetti, Tazzer, Lamanna, Di Noia, Righetti. Allenatore Torrente.

Arbitro : Mucera di Palermo.

Reti : nella ripresa, 8’ Ragatzu, 14’ Spalluto.

Note : ammoniti Redolfi (G), Biancu e Brignani (O). Recupero 0’ pt-3’ st.

A Gubbio l’Olbia non è certo andata per il pari. Ma, alla fine, deve accontentarsi. La sfida della 7ª di ritorno termina 1-1, un risultato buono, perché maturato in trasferta e dopo 3 ko di fila, ma anche agrodolce, se è vero che la squadra di Max Canzi, in vantaggio col grande ex Ragatzu in avvio di ripresa, è costretta a subirlo da un avversario che per pareggiare i conti ci mette 5’.

Una sfida da playoff

E, poi, c’è la classifica, che l’esito del “Barbetti” non cambia: i bianchi restano fuori dalla zona promozione del girone B quando un successo sulla formazione umbra, sconfitta all’andata 1-0, avrebbe consentito loro di agganciarla a quota 31. Più Gubbio che Olbia nel primo tempo, la prima mezz’ora è un tiro al bersaglio verso la porta presidiata da Ciocci, subito chiamato in causa, al 2’, da Malaccari dalla distanza. A stretto giro (4’) ci prova Migliorini, di testa alto, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, lo imita Sarao, al 10’, dopodiché ci riprova Malaccari, costringendo Ciocci in corner (19’). L’Olbia prova a uscire dalla sua metà campo con Ragatzu, che al 29’ su punizione calcia direttamente in porta, senza fortuna. Stessa sorte per l’iniziativa di Pinna, innescato da Udoh, col pallone diretto in area verso Lella che lambisce il palo (32’). Alla fine, l’unico pericolo Ghidotti lo corre sulla conclusione di Arboleda dalla triangolazione con Biancu e Ragatzu, sulla quale l’estremo di casa si salva in due tempi (36’).

La legge dell’ex

Squadre negli spogliatoi sullo 0-0, ma quando si torna in campo dopo l’intervallo l’Olbia sembra un’altra squadra. Il primo squillo lo firma Pinna, di contro balzo tra le braccia di Ghidotti, dunque il vantaggio: lo sigla Ragatzu, al decimo centro in campionato, dall’uno-due con Biancu da posizione defilata (8’). Verso il quarto d’ora gli umbri confezionano il pari con Spalluto, che di testa batte Ciocci su assist da sinistra di Arena sorprendendo la retroguardia dei galluresi. Anziché accusare il colpo, però, l’Olbia cerca il nuovo vantaggio con Udoh, disinnescato da distanza ravvicinata da Ghidotti (16’). Parte il valzer delle sostituzioni, ed è proprio il neo entrato Mangni a mettere in apprensione i bianchi, al 29’, approfittando del campanile di Brignani per impegnare Ciocci. Nel finale tocca arginare due ripartenze velenose del Gubbio, per cui va forse bene così. E da domani si pensa alla Reggiana attesa giovedì al “Nespoli” nel turno infrasettimanale.

