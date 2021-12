Olbia, tirati fuori dai guai 

L’Olbia indossa l’elmetto e si cala in trincea. Un po’ a sorpresa, in occasione della sfida con la Fermana, attesa oggi al “Nespoli” (ore 14.30) per la 18ª e penultima giornata di andata, non parla l’allenatore Max Canzi, bensì il presidente. L’intervento di Alessandro Marino arriva alla vigilia del primo di tre scontri diretti per la salvezza. Un messaggio alla squadra ma anche allo staff tecnico, un richiamo alle proprie responsabilità per i risultati altalenanti e una chiamata alle armi nel primo di tre match da non fallire. «Con la Fermana servirà giocare come se fosse una gara da playout, una finale per la quale, sono sicuro, la squadra darà il 110 per cento», esordisce Marino, che festeggia in questi giorni 6 anni alla guida del club, «dopo 17 giornate ci aspettavamo di avere più punti in classifica: avevamo messo in conto le tempistiche per l’inserimento dei nuovi giocatori, ma eravamo convinti che ripercorrendo le scelte tattiche vincenti della seconda parte dello scorso campionato avremmo potuto avere un andamento più costante. Così non è stato». E con 20 punti l’Olbia, reduce dalla sconfitta con la Vis Pesaro, si ritrova a + 2 sui playout.

Tutti allo stadio

Abitati dalla Fermana, ma anche da Grosseto e Pistoiese, ultimi avversari del 2021. <Il record di reti fatte ha portato un buon numero di vittorie che ci consente di stazionare a centro classifica, ma troppi sono i gol subiti, gol che nei minuti finali ci sono costati 5 sconfitte in partite che avevamo dominato o comunque in pugno>, prosegue il patron. <Col cambio di modulo operato dal mister e l’atteggiamento più aggressivo da parte della squadra abbiamo riconquistato una certa solidità, e questo fa ben sperare per il raggiungimento della continuità di risultati che inseguiamo da inizio campionato>, aggiunge Marino, che in conclusione invita tutti allo stadio <con qualcosa di bianco>. Per tornare a vincere l’Olbia ha bisogno del suo pubblico: per questo oggi sarà possibile accedere alla curva a un euro e alla tribuna con 5 euro. Salteranno la gara per problemi fisici Occhioni e Chierico e i lungodegenti Arboleda e Ciocci.

La formazione

Olbia (3-4-1-2) : Van der Want; Brignani, Boccia, Emerson; Pinna, Lella, Giandonato, Travaglini; Biancu; Udoh, Ragatzu. Allenatore Canzi.